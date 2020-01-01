Костры на Солнце: Нашу звезду засняли рекордно близко

Зонд Solar Orbiter передал на Землю новые снимки Солнца.

Solar Orbiter, совместный проект NASA и Европейского космического агентства (ESA), запущенный в феврале, чтобы дать людям совершенно новый взгляд на Cолнце, которое мы видим каждый день нашей жизни. И это буквально новый взгляд: космический корабль оборудован телескопами и завершит свою миссию ближе к Солнцу, чем любой зонд прежде.

Даже с помощью только первых снимков миссии ученые уже определили потрясающее новое явление, которое они называют "кострами".

"Мы никогда не были ближе к Солнцу с камерой, и это только начало долгого, грандиозного путешествия Solar Orbiter", - заявил Даниэль Мюллер, исследователь проекта ESA по Solar Orbiter, на пресс-конференции, состоявшейся в четверг (16 июля).

Снимок Солнца, сделанный 30 мая Solar Orbiter

После запуска Solar Orbiter произошел небольшой сбой: ESA ненадолго приостановило процесс ввода в эксплуатацию космического корабля, когда пандемия коронавируса ограничила возможности агентства по поддержке. Но перерыв не продлился долго, прежде чем возобновился ввод в эксплуатацию для подготовки к первой петле космического корабля вокруг Солнца.

Читай также: Солнце удивило необычной вспышкой

"Честно говоря, я не осмеливался ожидать чего-либо", - заявил во время пресс-конференции Дэвид Бергманс, физик-астронавт из Королевской обсерватории Бельгии и главный исследователь одного из приборов на борту Солнечного орбитального аппарата.

И именно этот первый близкий подход, или перигелий, дал новые изображения Солнца. Маневр вывел космический корабль на расстояние 77 миллионов километров от Солнца; это примерно половина расстояния, на котором вращается Земля. К концу миссии Solar Orbiter снова уменьшит это расстояние вдвое.

Но даже эти первые изображения, как оказалось, были полны интересных деталей.

"Удивительно в мельчайших деталях, как много там происходит", - сказал Бергманс. "Мы не могли поверить в это, когда впервые увидели, и мы начали давать ему сумасшедшие названия, такие как костры, темные волокна и призраки, и все, что мы видели. В самом маленьком масштабе происходит так много новых небольших явлений".

Эти фотографии с Солнечного орбитального спутника, совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства, показывают самые близкие из когда-либо сделанных фотографий звезды. Solar Orbiter

Читай также: Зонд NASA обнаружил странные волны возле Солнца

Ученые миссии особенно взволнованы, потому что они идентифицировали совершенно новую особенность в изображениях благодаря их мелким деталям. Эти структуры - крошечные (ну, крошечные по отношению к Солнцу, в любом случае) вспышки, которые исследователи прозвали "кострами". По словам Бергманс, самые маленькие из этих костров размером с европейскую страну.

"Эти костры - маленькие родственники солнечных вспышек, которые мы можем наблюдать с Земли, в миллион или миллиард раз меньше", - сказал Бергманс в заявлении ESA. "На первый взгляд Солнце может выглядеть тихо, но когда мы смотрим подробно, мы можем видеть эти миниатюрные вспышки везде, куда бы мы ни посмотрели".

Ученые Solar Orbiter пока не уверены, действительно ли эти костры являются миниатюрными версиями солнечных вспышек, которые ученые изучали десятилетиями, или же они работают не так, как их более гигантские аналоги. "Пока рано делать какие-либо научные выводы", - сказал Мюллер.

Но исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих костров поможет ученым.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце обнаружили горячих головастиков.