Исследование: Снижение выбросов не спасет климат сразу

Нам придется долго ждать, прежде чем климат восстановится.

Исследование климата показывает, что нам нужно набраться терпения, чтобы увидеть значительные результаты от сокращения выбросов NASA

Согласно новому исследованию, чтобы добиться какого-либо прогресса в борьбе с изменением климата, мы должны взять на себя обязательства по смягчению последствий в долгосрочной перспективе

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Согласно исследованию, проведенному Бьёрном Самсетом, ученым по климату из CICERO (Центра международных исследований климата и окружающей среды в Осло, Норвегия), нам могут потребоваться десятилетия, чтобы значительно сократить человеческую деятельность, которая создает выбросы (например, вождение автомобиля, авиаперевозки и производство на фабрике), прежде чем произойдут какие-либо статистически измеримые изменения глобальной приземной температуры на Земле.

Эти результаты показывают, что даже при значительных мерах по смягчению последствий потребуется время, чтобы наблюдать за изменениями. “Даже если общество резко сократит выбросы парниковых газов (сокращение выбросов CO2, метана или других загрязняющих веществ на 5% в год или более), потребуется время, прежде чем мы сможем четко определить влияние этих действий с точки зрения замедления глобального потепления“, - заявила автор исследования Марианна Тронстад Лунд, старший научный сотрудник Центра международных исследований климата.

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Группа также установила, что это справедливо для всех типов выбросов парниковых газов, которые способствуют изменению климата, а не только для углекислого газа. Другими словами, пояснил Тронстад Лунд, “нет быстрого и легкого решения проблемы, связанной с выбросами, отличными от CO2“.

Чтобы прийти к этим выводам, команда смоделировала и изучила эффекты резкого сокращения различных выбросов парниковых газов, включая углекислый газ и метан. Они моделировали различные уровни сокращения выбросов и “идеальные“ сокращения выбросов.

Результаты этого исследования могут быть разочаровывающими, и «может быть обескураживающим слышать, что… даже если мы чрезвычайно эффективны в сокращении выбросов, нам придется ждать годы или десятилетия, чтобы пожинать плоды», - сказал Тронстад Лунд. Однако это не сообщение, которое команда хотела донести этой работой, пояснили они.

“Наши результаты не меняют фундаментальную проблему и не делают ее более или менее сложной, но при этом подчеркивается, что нам нужно быть терпеливыми и не унывать, когда мы не видим немедленных изменений в скорости повышения температуры“, - сказал Тронстад Лунд.

“Исследование посвящено управлению нашими ожиданиями и предотвращению того, что мы окажемся в ситуации, когда нам кажется, что нам нечего показать во всех усилиях, которые мы прилагаем для сокращения выбросов. Важно подчеркнуть, что сокращения выбросов эффективны изо дня в день. Медленная реакция климатических систем усиливает срочность сокращения выбросов“, - добавили они.

Тронстад Лунд добавил, что есть небольшие шаги, которые люди дома могут предпринять в борьбе с изменением климата. “Некоторые из наиболее эффективных мер - это меньше летать и меньше ездить, сокращать количество пищевых отходов и меньше есть красное мясо, и вообще покупать меньше продуктов… Хотя многие действия должны происходить на политическом уровне“, - сказали они.

Эта работа была опубликована 7 июля в журнале Nature Communications.

Напомним, ранее сообщалось, что климатические изменения приобрели катастрофический характер.