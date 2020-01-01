Астрономы нашли гигантскую космическую стену

Это самая большая структура из найденных.

На зрелищных трехмерных картах Вселенной была обнаружена одна из самых больших космических структур из когда-либо найденных - почти немыслимая стена, простирающаяся на 1,4 миллиарда световых лет в поперечнике и содержащая сотни тысяч галактик.

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Стена Южного полюса, как ее окрестили, прячется на виду, оставаясь незамеченной до сих пор, потому что ее большие части находятся за полмиллиарда световых лет от яркой галактики Млечный путь. Стена Южного полюса по величине соперничает с Великой стеной Слоана, шестой по величине обнаруженной космической структурой. (Один световой год составляет примерно 9 триллионов километров, поэтому эта "самая большая космическая структура" невероятно огромна.)

Астрономы давно заметили, что галактики не случайно разбросаны по всей вселенной, а скорее объединяются в так называемую космическую паутину - огромные нити водородного газа, в которых галактики нанизаны как жемчужины на ожерелье, которые окружают гигантские и в основном пустые области.

Картирование этих межгалактических нитей относится к области космографии, которая является "картографией космоса", - сказал исследователь Даниэль Помаре, космограф из Университета Париж-Сакле во Франции.

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Предыдущая космографическая работа наметила размеры других галактических скоплений, таких как предыдущий рекордсмен - Великая стена Геркулес-Корона Бореалис, которая охватывает 10 миллиардов световых лет, или более чем десятую часть размера видимой Вселенной.

В 2014 году Помаре и его коллеги представили сверхскопление Ланаикея, коллекцию галактик, в которой находится наш собственный Млечный Путь. Ширина Ланаикеи составляет 520 миллионов световых лет, а масса около 100 миллионов миллиардов солнц.

Для своей новой карты команда использовала недавно созданные наблюдения неба, чтобы заглянуть в область, называемую Зоной Галактического Затмения. Это область в южной части неба, в которой яркий свет Млечного Пути блокирует большую часть того, что находится позади и вокруг него.

По словам Помаре, космографы обычно определяют расстояние до объектов, используя красное смещение, скорость, с которой объект удаляется от Земли из-за расширения Вселенной, которое зависит от их расстояния. Чем дальше находится объект, тем быстрее он будет удаляться от Земли. Это наблюдение впервые было сделано астрономом Эдвином Хабблом в 1929 году и с тех пор продолжается.

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Но он и его коллеги использовали немного другую технику, глядя на своеобразную скорость галактик. Это измерение включает красное смещение, но также учитывает движение галактик вокруг друг друга, когда они притягиваются друг к другу под действием силы тяжести.

Преимущество метода заключается в том, что он может обнаруживать скрытую массу, которая гравитационно влияет на движение галактик, и, следовательно, обнаруживать темную материю, ту невидимую вещь, которая не излучает свет, но оказывает гравитационное воздействие на все, что достаточно близко. Запустив алгоритмы, просматривающие своеобразное движение в галактических каталогах, команда смогла построить трехмерное распределение материи внутри и вокруг зоны галактического затемнения.

Получившаяся карта показывает ошеломляющий пузырь материала, более или менее центрированный в самой южной точке неба, с огромным широким крылом, простирающимся на север с одной стороны в направлении созвездия Кита, а другой рукой в направлении Созвездие Райская птица.

В своем документе команда признает, что они еще не построили всю обширную стену Южного полюса. "Мы не будем уверены в его полноте и необычности, пока мы не нанесем на карту Вселенную в значительно большем масштабе", - написали они.

Напомним, ранее сообщалось, что космический телескоп Hubble показал гигантский Пузырь.