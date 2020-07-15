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NASA предупредило о потенциально опасном астероиде

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Астероид пролетит на расстоянии меньшем, чем орбита Луны.
Астероид приблизится к Земле в сентябре
Астероид приблизится к Земле в сентябре
NASA/JPL-Caltech

Как сообщает UNILAD, астероид ES4 2011 имеет диаметр от 22 до 49 метров. Он пролетит мимо Земли со скоростью 29 375 км в час, что примерно соответствует стандартной скорости для астероида.

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По данным NASA, астероид включен в базу данных "Близких подходов" Центра изучения околоземных объектов (CNEOS). CNEOS объяснил, что околоземные объекты - это кометы и астероиды, вызванные гравитационным притяжением близких планет к солнечным орбитам, что позволяет им летать вблизи Земли. В то время как кометы образовались в холодной внешней планетной системе, большинство астероидов образуются внутри Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера.

Согласно базе данных, астероид пройдет мимо Земли 1 сентября в 17:49 по киевскому времени. ES4 2011 пролетит на расстоянии 0,00048 астрономических единиц или около 71805 км. Расстояние намного ближе к Земле, чем Луна, которая находится на расстоянии около 384399 км.

CNEOS классифицировал ES4 2011 года как астероид Аполлона, который имеет очень широкую орбиту вокруг Земли и Солнца, как и другие астероиды этого семейства. Его орбита время от времени пересекается с орбитой Земли, когда планета вращается вокруг Солнца.

Ученые не видели астероид с марта 2011 года, поэтому они надеются увидеть его пролет в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что опасные астероиды скрывались на орбите Земли.

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Теги: астероид, NASA
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navigator2    15.07.2020, 13:40
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navigator2
може на казламордих впаде
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