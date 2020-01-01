Любовь к Сталину объяснили насилием в семье

Любовь к тиранам прививается с самого детства.

Вы когда-нибудь задумывались, как некоторым лидерам в бизнесе или политике, которые кажутся эгоистичными, манипулирующими и властными, все же удается собрать своих последователей? Недавнее исследование в журнале "Лидерство и организационные исследования", проведенное ассистентом профессора по управлению государственным университетом Сан-Франциско Дайной Герберт Уокер, обнаружило связь между семейной обстановкой в ​​детстве и типами лидеров, которых они считают привлекательными во взрослой жизни.

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Используя данные долгосрочного исследования Фуллертона, которое началось с отслеживания семей в 1979 году, Герберт Уокер и три других исследователя заметили корреляцию между подростками, которые сообщили о высоком уровне конфликта дома, и теми, кто позже определил социально нежелательные черты как идеальные лидерские качества.

"Мы видим это постоянно, как отвратительный лидер поднимается на вершину, но мы мало знаем о том, почему", - сказала Герберт Уокер. "Тираны, независимо от того, находятся ли они в зале заседаний или в политике, не имели бы власти, которой они обладают, если бы их последователи не поддерживали их. Мы часто обращаемся к самим лидерам, чтобы объяснить лидерство, но мы также должны исследовать последователей"

Опрос, в котором участвовали 130 человек в разные периоды их жизни, дал исследователям подробности о семейной жизни участников и лидерских качествах, которые они ценили больше всего. Исследователи изучили данные, собранные в 1996 году, когда участникам было 17 лет. Два десятилетия спустя, в рамках очередного цикла сбора данных для Продольного исследования Фуллертона, исследователи задавали тем же людям вопросы об идеальных лидерских качествах.

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Опрос 1996 года спросил участников о динамике их семьи, например, повышали ли люди дома свои голоса, критиковали друг друга или подвергались физическому насилию. Двадцать лет спустя этих респондентов попросили оценить по шкале, являются ли 10 качеств, которые исследователи определили как тиранические (властные, напористые, доминирующие, манипулятивные, властолюбивые, тщеславные, громкие, эгоистичные, противные и требовательные), характеристики, присутствующие в их образе идеального лидера.

"Крайне важно, чтобы мы спросили об идеальном лидерстве, а не только о лидерстве в целом, - сказала Герберт Уолкер, - потому что мы действительно хотели получить образ лидера, которого предпочитают люди, качества, которые они в идеале хотят видеть в своих лидерах".

Затем Герберт Уокер и другие авторы исследования сравнили данные за 2016 и 1996 годы и обнаружили сильную положительную связь между теми, кто сообщил, что они жили в условиях высокого уровня конфликта дома, и теми, чей идеальный образ лидера обладал этими отрицательными чертами.

Полученные данные проливают свет на то, как может выглядеть идеальное лидерство для некоторых последователей, объясняя, почему некоторые из нас тянутся к тиранам, несмотря на их суровый подход.

Напомним, ранее сообщалось, что люди готовы бить током подчиненных по прихоти начальства.