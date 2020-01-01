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Найден главный признак приближающейся деменции

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Если у вас часто бывает апатия, вполне возможно, что вы близки к старческому слабоумию.
Апатия может быть признаком деменции
Апатия может быть признаком деменции
freepik.com

Новое исследование, проведенное неврологами из Кембриджского университета, определило апатию как важный ранний признак деменции. Исследование показало, что апатия отличается от депрессии и предлагает более точную связь с началом деменции.

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В прошлом году тщательное исследование, проведенное группой экспертов из разных стран, предоставило некоторые из наиболее убедительных на сегодняшний день доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что рост частоты депрессии является одним из первых клинических признаков снижения когнитивных функций.

Тем не менее, все еще ведутся споры о том, является ли связь между депрессией и деменцией причинной. Это новое исследование предполагает, что дебаты и противоречивые данные по этой теме могут быть подкреплены размытием различия между апатией и депрессией во многих клинических исследованиях.

"Было проведено много противоречивых исследований связи между поздней депрессией и деменцией", - говорит ведущий автор исследования Джонатан Тей. "Наше исследование предполагает, что это может быть частично связано с общими клиническими шкалами депрессии, не различающими депрессию и апатию".

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Апатия и депрессия часто взаимосвязаны, но они представляют собой различные психоневрологические состояния. Апатия отличается снижением целенаправленного поведения и мотивационными нарушениями. Лука Ди Санто, медсестра в больнице Королевского колледжа, разъяснила это различие в журнальной статье за ​​2019 г., предполагая, что неправильная диагностика двух состояний может привести к негативным результатам лечения.

"Легко представить апатию как границу между ленью и депрессией, - пишет Ди Санто, - рассматривая их как часть одного и того же континуума. Стоит учитывать, что депрессия может вызывать апатию, но не все пациенты с депрессией апатичны и не все пациенты с апатией находятся в депрессии".

Чтобы изучить это особое различие между апатией и депрессией и их взаимосвязью с деменцией, исследователи рассмотрели две независимые когорты с церебральными заболеваниями мелких сосудов (СВД), в общей сложности более 450 субъектов. СВД является распространенным возрастным состоянием и является основной причиной сосудистой деменции, поэтому наблюдение за пациентами с СВД в течение нескольких лет до развития деменции дает хорошее представление о самых ранних доклинических признаках снижения когнитивных функций.

Убедительные результаты показали, что у субъектов с более высокими исходными уровнями апатии или повышающимися уровнями апатии с течением времени риск развития деменции значительно выше. Интересно, что результаты не показали подобной корреляции между депрессией и деменцией, даже когда уровень депрессии у субъекта увеличивался с течением времени.

Напомним, ранее сообщалось, что высокое потребление соли вызывает инсульты и проблемы с мозгом.

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Теги: апатия, деменция
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