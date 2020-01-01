Найден главный признак приближающейся деменции

Если у вас часто бывает апатия, вполне возможно, что вы близки к старческому слабоумию.

Новое исследование, проведенное неврологами из Кембриджского университета, определило апатию как важный ранний признак деменции. Исследование показало, что апатия отличается от депрессии и предлагает более точную связь с началом деменции.

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В прошлом году тщательное исследование, проведенное группой экспертов из разных стран, предоставило некоторые из наиболее убедительных на сегодняшний день доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что рост частоты депрессии является одним из первых клинических признаков снижения когнитивных функций.

Тем не менее, все еще ведутся споры о том, является ли связь между депрессией и деменцией причинной. Это новое исследование предполагает, что дебаты и противоречивые данные по этой теме могут быть подкреплены размытием различия между апатией и депрессией во многих клинических исследованиях.

"Было проведено много противоречивых исследований связи между поздней депрессией и деменцией", - говорит ведущий автор исследования Джонатан Тей. "Наше исследование предполагает, что это может быть частично связано с общими клиническими шкалами депрессии, не различающими депрессию и апатию".

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Апатия и депрессия часто взаимосвязаны, но они представляют собой различные психоневрологические состояния. Апатия отличается снижением целенаправленного поведения и мотивационными нарушениями. Лука Ди Санто, медсестра в больнице Королевского колледжа, разъяснила это различие в журнальной статье за ​​2019 г., предполагая, что неправильная диагностика двух состояний может привести к негативным результатам лечения.

"Легко представить апатию как границу между ленью и депрессией, - пишет Ди Санто, - рассматривая их как часть одного и того же континуума. Стоит учитывать, что депрессия может вызывать апатию, но не все пациенты с депрессией апатичны и не все пациенты с апатией находятся в депрессии".

Чтобы изучить это особое различие между апатией и депрессией и их взаимосвязью с деменцией, исследователи рассмотрели две независимые когорты с церебральными заболеваниями мелких сосудов (СВД), в общей сложности более 450 субъектов. СВД является распространенным возрастным состоянием и является основной причиной сосудистой деменции, поэтому наблюдение за пациентами с СВД в течение нескольких лет до развития деменции дает хорошее представление о самых ранних доклинических признаках снижения когнитивных функций.

Убедительные результаты показали, что у субъектов с более высокими исходными уровнями апатии или повышающимися уровнями апатии с течением времени риск развития деменции значительно выше. Интересно, что результаты не показали подобной корреляции между депрессией и деменцией, даже когда уровень депрессии у субъекта увеличивался с течением времени.

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