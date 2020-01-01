Гипотетическая девятая планета может быть черной дырой

Интересную гипотезу предложили астрономы.

Аномальные орбиты и скопления оторванных транс-нептунских объектов во внешней Солнечной системе предполагают возможное существование девятой планеты или планеты X - планеты с массой в 5-10 раз превышающей массу Земли, на расстоянии 400-800 а.е. от Солнца.

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В 2019 году астрономы Якуб Шольц и Джеймс Унвин предположили, что эта гипотетическая планета потенциально может быть изначальной черной дырой размером с грейпфрут, поскольку вероятность захвата черной дыры может быть сравнима с таковой для свободно плавающей планеты.

"Девятая планета является убедительным объяснением наблюдаемой группировки некоторых объектов за пределами орбиты Нептуна", - сказал Сирадж.

"Если существование Планеты X будет подтверждено прямым электромагнитным поиском, это будет первое обнаружение новой планеты в Солнечной системе за два столетия, не считая Плутона".

"Неспособность обнаружить свет от Планеты X - или других недавних моделей, таких как предложение отправить датчики для измерения гравитационного воздействия - сделает модель черной дыры интригующей".

"Окраины Солнечной системы - это наш двор. Найти планету X - это все равно, что обнаружить двоюродного брата, живущего в сарае за вашим домом, о котором вы никогда не знали", - сказал профессор Леб.

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"Это сразу вызывает вопросы: почему она там? Как она получил свои свойства? Это сформировало историю Солнечной системы? Есть еще подобные?"

В своей новой статье Сирадж и профессор Лоеб обнаружили, что, если Планета X является черной дырой, ее существование может быть обнаружено строящейся обсерваторией LSST из-за коротких аккреционных вспышек, возникающих из тел из Облака Оорта, которые будут обнаруживаться по крайней мере несколько раз в год.

"В окрестностях черной дыры приближающиеся к ней мелкие тела будут таять в результате нагревания от фоновой аккреции газа из межзвездной среды на черную дыру", - объяснил Сирадж. "Как только они тают, маленькие тела подвергаются приливному разрушению черной дырой с последующим нарастанием от разрушенного приливом тела на черную дыру".

"Поскольку черные дыры по сути своей темны, излучение, которое материя излучает на пути к устью черной дыры, является нашим единственным способом осветить эту темную среду", - добавил профессор Лоеб.

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Ожидается, что LSST будет обладать чувствительностью, необходимой для обнаружения аккреционных вспышек, в то время как современная технология не может сделать этого.

"LSST имеет широкое поле зрения, снова и снова покрывая все небо, и ищет кратковременные вспышки", - сказал профессор Лоеб.

"Другие телескопы хороши для наведения на известную цель, но мы не знаем точно, где искать Планету X. Мы знаем только обширный регион, в котором он может находиться".

"Способность LSST исследовать небо два раза в неделю чрезвычайно ценна", - сказал Сирадж.

"Кроме того, его беспрецедентная глубина позволит обнаруживать вспышки, возникающие в результате относительно небольших ударов, которые встречаются чаще, чем большие".

Напомним, ранее сообщалось, что гипотетическая девятая планета наклоняет Солнце.