Большинство жизнеспособных планет Млечного Пути сформировались рано

Чем раньше сформировалась планета, тем больше у нее шансов поддерживать жизнь.

Согласно новым исследованиям, скалистые планеты, которые сформировались в начале 13,2 миллиардов лет нашей галактики Млечный Путь, имеют больше шансов на поддержку жизни, чем миры, которые появились позже.

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Это объясняется тем, что ранние планеты более склонны проявлять тектонику, магнитные поля и другие характеристики, которые способствуют развитию и сохранению жизни, как мы знаем, считают исследователи.

“Тектоника плит важна для обитаемости, и похоже, что оптимальные условия для тектоники плит существовали для планет, формирующихся на ранних этапах жизни галактики, и вряд ли могут легко повториться“, - пишет ведущий автор исследования Крейг О'Нил, директор Macquarie Planetary Research Center в Университете Маккуори в Сиднее, Австралия.

О'Нил и его коллеги изучали экзопланеты Млечного Пути - миры, вращающиеся вокруг звезд, отличных от Солнца.

“Из-за больших расстояний у нас ограниченное количество информации об этих экзопланетах, но мы можем понять некоторые факторы, такие как положение, температура и некоторое представление о геохимии экзопланет“, - сказал О'Нил. “Это позволяет нам моделировать, как они развиваются“.

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Команда включила эти параметры в симуляции разработки планет с использованием процессоров в Национальной вычислительной инфраструктуре, которая базируется в Австралийском национальном университете в Канберре.

Исследователи обнаружили, что планеты, которые формируются относительно рано в истории галактики, с большей вероятностью разрабатывают тектонику плит, которая служит своего рода встроенным термостатом, который сохраняет поверхность достаточно холодной для жизни, какой мы ее знаем, чтобы развиваться.

По словам О'Нила, отсутствие тектоники плит является плохой новостью для жизни во многих отношениях.

“Это влияет не только на температуру поверхности; это означает, что сердечник остается горячим, что препятствует развитию магнитного поля“, - сказал он. “Если нет магнитного поля, планета не защищена от солнечного излучения и, как правило, теряет свою атмосферу. Поэтому жизнь становится все труднее поддерживать. Планете должно крупно повезти, чтобы иметь правильное положение и правильную геохимию в нужное время“.

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Кстати, геохимия планеты также зависит от эпохи, в которой она сформировалась, потому что химия галактик со временем меняется. Например, позже более тяжелые элементы были распределены в результате взрывов сверхновых, и менее легкие материалы (такие как водород или гелий) могут быть доступны для формирования звезд и планет.

Новые результаты были представлены в прошлом месяце на конференции Goldschmidt Virtual 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что у далекой звезды нашли планету с голым ядром.

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