Почти все виды лемуров оказались на грани исчезновения

Мадагаскарские лемуры страдают от вырубки лесов.

Этот вид лемуров был когда-то распространен на юге Мадагаскара, но в настоящее время числится в списке критически угрожаемых, последней категории до исчезновения. Судьба сифаки Verreaux (Propithecus verreauxi), к сожалению, разделяется многими из его сородичей, и сегодня в обновленном Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) говорится, что более половины африканских приматов за пределами Мадагаскара теперь находятся под угрозой исчезновения.

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Из-за безудержной вырубки лесов и охоты на Мадагаскаре лемурам приходится особенно тяжело: 103 из 107 видов этих животных в мире находятся под угрозой исчезновения. Растущая торговля лемурами в стране также стала новым вызововм.

"Кажется, все складывается против лемуров", - говорит Расс Миттермайер из МСОП. Местные запреты охоты на сифаку Верро ранее помогали этим видам, но с появлением новых людей, переезжающих в леса, которые они занимают для производства древесного угля, эта защита уже не действует.

Этот вид лемуров активен в течение дня, что делает его пригодным для экологического туризма, который, по мнению Миттермайера, является одной из лучших надежд на защиту приматов Африки. Он указывает на роль экотуризма в истории успеха сохранения горных горилл, но опасается потери посетителей из-за пандемии коронавируса. "Если это продлится два года, это будет очень плохо", - говорит он. "Мы можем потерять эти виды, что было бы абсолютно ужасно".

Напомним, ранее сообщалось, что на Мадагаскаре открыли новый вид лемуров.

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