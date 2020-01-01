Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Почти все виды лемуров оказались на грани исчезновения

Комментариев: 1
Мадагаскарские лемуры страдают от вырубки лесов.
Сифака находится на грани исчезновения
Сифака находится на грани исчезновения
Steve Bloom

Этот вид лемуров был когда-то распространен на юге Мадагаскара, но в настоящее время числится в списке критически угрожаемых, последней категории до исчезновения. Судьба сифаки Verreaux (Propithecus verreauxi), к сожалению, разделяется многими из его сородичей, и сегодня в обновленном Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) говорится, что более половины африканских приматов за пределами Мадагаскара теперь находятся под угрозой исчезновения.

Читай также: Зоологи построили социальную сеть лемуров с помощью вшей

Из-за безудержной вырубки лесов и охоты на Мадагаскаре лемурам приходится особенно тяжело: 103 из 107 видов этих животных в мире находятся под угрозой исчезновения. Растущая торговля лемурами в стране также стала новым вызововм.

"Кажется, все складывается против лемуров", - говорит Расс Миттермайер из МСОП. Местные запреты охоты на сифаку Верро ранее помогали этим видам, но с появлением новых людей, переезжающих в леса, которые они занимают для производства древесного угля, эта защита уже не действует.

Этот вид лемуров активен в течение дня, что делает его пригодным для экологического туризма, который, по мнению Миттермайера, является одной из лучших надежд на защиту приматов Африки. Он указывает на роль экотуризма в истории успеха сохранения горных горилл, но опасается потери посетителей из-за пандемии коронавируса. "Если это продлится два года, это будет очень плохо", - говорит он. "Мы можем потерять эти виды, что было бы абсолютно ужасно".

Напомним, ранее сообщалось, что на Мадагаскаре открыли новый вид лемуров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мадагаскар, лемуры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь