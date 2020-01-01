Температура в мире будет расти на один градус в год

Во Всемирной метеорологической организации сделали неутешительный прогноз.

Опубликован новый климатический прогноз, который выпущен Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Согласно прогнозу, среднегодовая температура будет расти как минимум на 1 °С в течение каждого из следующих пяти лет (2020—2024 гг.). Также есть вероятность в 20%, что она превысит 1,5 °С в один из этих пяти лет.

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Мало того, глобальная температура уже более чем на 1 °C превысила показатели доиндустриальной эпохи. А последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

"Данное исследование показывает с высоким уровнем научной достоверности масштабность задачи, которую предстоит решить в рамках Парижского соглашения об изменении климата и которая заключается в том, чтобы удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2 °С по сравнению с доиндустриальными уровнями и приложить усилия к тому, чтобы ограничить повышение температуры даже более — до 1,5 °С", - заявил генсекретарь ВМО Петтери Таалас.

В отчете учитывались как естественные колебания, так и влияние человека на климат. Но эти модели не учитывают изменений в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате мер по изоляции населения во время коронавируса.

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"ВМО неоднократно подчеркивала, что промышленный и экономический спад, вызванный Covid-19, не является заменой для устойчивых и скоординированных действий в области климата. В связи с очень длительным сроком пребывания CO2 в атмосфере, ожидается, что воздействие сокращения выбросов в этом году не приведет к снижению концентрации CO2 в атмосфере, которая является движущей силой повышения глобальной температуры", — пояснил профессор Таалас.

"В то время как Covid-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, отсутствие мер по противодействию изменению климата может угрожать благосостоянию человека, экосистемам и экономике на многие века вперед, в связи с чем правительства должны использовать эту возможность для принятия мер по борьбе с изменением климата в рамках программ восстановления и обеспечения экономического роста на более качественном уровне", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что озоновый слой может восстановиться к 2060 году.

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