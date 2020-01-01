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Температура в мире будет расти на один градус в год

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Во Всемирной метеорологической организации сделали неутешительный прогноз.
Температура на Земле будет только расти
Температура на Земле будет только расти
wmo.int

Опубликован новый климатический прогноз, который выпущен Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Согласно прогнозу, среднегодовая температура будет расти как минимум на 1 °С в течение каждого из следующих пяти лет (2020—2024 гг.). Также есть вероятность в 20%, что она превысит 1,5 °С в один из этих пяти лет.

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Мало того,  глобальная температура уже более чем на 1 °C превысила показатели доиндустриальной эпохи. А последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

"Данное исследование показывает с высоким уровнем научной достоверности масштабность задачи, которую предстоит решить в рамках Парижского соглашения об изменении климата и которая заключается в том, чтобы удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2 °С по сравнению с доиндустриальными уровнями и приложить усилия к тому, чтобы ограничить повышение температуры даже более — до 1,5 °С", - заявил генсекретарь ВМО Петтери Таалас.

В отчете учитывались как естественные колебания, так и влияние человека на климат. Но эти модели не учитывают изменений в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате мер по изоляции населения во время коронавируса.

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"ВМО неоднократно подчеркивала, что промышленный и экономический спад, вызванный Covid-19, не является заменой для устойчивых и скоординированных действий в области климата. В связи с очень длительным сроком пребывания CO2 в атмосфере, ожидается, что воздействие сокращения выбросов в этом году не приведет к снижению концентрации CO2 в атмосфере, которая является движущей силой повышения глобальной температуры", — пояснил профессор Таалас.

"В то время как Covid-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, отсутствие мер по противодействию изменению климата может угрожать благосостоянию человека, экосистемам и экономике на многие века вперед, в связи с чем правительства должны использовать эту возможность для принятия мер по борьбе с изменением климата в рамках программ восстановления и обеспечения экономического роста на более качественном уровне", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что озоновый слой может восстановиться к 2060 году.

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Теги: ВМО, климат, прогноз, погода
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