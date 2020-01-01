Таинственный всплеск радиации обнаружен в Скандинавии

Подозревают, что утечка произошла в России.

По данным голландского агентства здравоохранения, которое проанализировало данные, уровни радиоактивности в северной Европе резко возросли, и это может указывать на повреждения на атомной электростанции в западной части России. Как сообщает Associated Press, радиоактивный всплеск предполагает повреждение ядерного топливного элемента.

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Однако российский атомный энергетический оператор "Росэнергоатом" опроверг информацию о проблемах, связанных с двумя атомными станциями, работающими в регионе, сообщает AP.

Несколько скандинавских агентств обнаружили повышенные уровни радионуклидов (или радиоактивных изотопов). Радионуклиды - это атомы, ядра которых нестабильны; избыточная энергия внутри ядра высвобождается в результате радиоактивного распада. В частности, концентрации радионуклидов цезий-134, цезий-137 и рутений-103 выросли в некоторых частях Финляндии, южной Скандинавии и Арктики, пишет в Твиттере исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Хотя они не приносят вреда людям, они являются побочными продуктами ядерного деления, пишет Зербо.

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"Радионуклиды являются искусственными. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", - сообщил сотрудник Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах, который проанализировал данные изотопов.

Представители NIPHE сообщили, что из-за того, что было проведено так мало измерений, мониторинговые агентства не смогли определить конкретный источник.

Внезапный всплеск радиоактивности перекликается с событиями, произошедшими после аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей ядерной катастрофы в истории Согласно отчету Европейского парламента, в течение нескольких дней после катастрофы 1986 года шведская атомная электростанция обнаружила повышенный уровень радиоактивности.

В последние годы еще одно радиоактивное загадочное облако, распространяющееся над Европой, было привязано к России. В 2017 году газета The Washington Post сообщила, что в Европе был обнаружен шлейф в 1000 раз превышающий нормальный уровень рутения-106. Россия отрицала какую-либо причастность, хотя ядерная перерабатывающая установка в России была серьезным подозрением, согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в журнале Proceedings Национальной академии наук.

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