У коронавируса нашли новые осложнения

Заражение коронавирусом может привести к бреду, инсульту и повреждению нервов.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона сообщили о "повышенном росте" на фоне пандемии редкого воспаления головного мозга, вызванного вирусными инфекциями.

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Как правило, наблюдается у детей, острый диссеминированный энцефаломиелит, или сокращенно ADEM, поражает как головной, так и спинной мозг.

Состояние, которое может последовать от незначительных инфекций, таких как простуда, - это активация иммунных клеток для воздействия на жировое защитное покрытие, которое покрывает нервы.

Исследователи предупреждают, что медики должны знать о риске неврологических эффектов, чтобы помочь ранней диагностике и улучшить результаты пациентов.

"Мы определили большее, чем ожидалось, количество людей с неврологическими заболеваниями, такими как воспаление мозга", - сказал автор статьи и консультант-невролог Майкл Занди из Лондонского университетского колледжа.

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Появление этих состояний, добавил он, "не всегда коррелирует с выраженностью респираторных симптомов. Мы должны быть бдительными и следить за этими осложнениями у людей, у которых был COVID-19".

"Будем ли мы видеть эпидемию с крупномасштабным повреждением головного мозга, связанную с пандемией - возможно, похожую на вспышку летаргического энцефалита в 1920-х и 1930-х годах после пандемии гриппа 1918 года - еще неизвестно".

Исследователи также обнаружили, что другие нейробиологические осложнения, включая бред, инсульт и повреждение нерва, связаны с коронавирусом.

В своем исследовании доктор Занди и его коллеги изучили 43 пациента - в возрасте от 16 до 85 лет - с обоими неврологическими симптомами и с подтвержденным или подозреваемым COVID-19, которые проходили лечение в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Лондоне.

По словам исследователей, у многих пациентов не было респираторных симптомов, часто связанных с коронавирусом.

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Среди пациентов команда определила 10 случаев временной дисфункции головного мозга с делирием, восемь случаев инсультов и восемь случаев повреждения нервов.

Было также 12 случаев воспаления головного мозга - с девятью такими пациентами был поставлен диагноз ADEM.

При нормальных обстоятельствах лондонская команда заявила, что они будут видеть в среднем только одного взрослого пациента с ADEM в месяц - но эта цифра увеличилась по крайней мере до одного пациента в неделю в условиях пандемии.

Исследователи утверждают, что SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий COVID-19 - не был обнаружен ни в мозге, ни в спинномозговой жидкости ни у одного из протестированных пациентов.

Это, как они объяснили, предполагает, что вирус непосредственно не вызывал неврологические симптомы и что некоторые осложнения COVID-19 "могут быть вызваны иммунным ответом, а не самим вирусом".

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Исследователи пришли к выводу, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно выяснить, почему у некоторых пациентов с COVID-19 развиваются неврологические осложнения.

"Учитывая, что болезнь существует всего несколько месяцев, мы можем еще не знать, какой долгосрочный ущерб может причинить COVID-19", - сказал автор статьи и невролог Росс Патерсон, также из Лондонского университетского колледжа.

"Наше исследование способствует пониманию того, как COVID-19 может воздействовать на мозг", - добавил автор статьи и невролог Рэйчел Браун из Лондонского университетского колледжа.

Такие знания, добавила она, "будут иметь первостепенное значение в коллективных усилиях по поддержке и ведению пациентов в процессе их лечения и восстановления".

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может вызвать диабет.

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