Ученые определили состав странного вещества на Луне

Китайский луноход обнаружил желеобразное вещество в прошлом году.

Китайские ученые опубликовали анализ любопытного вещества на Луне, которое вызвало широкий интерес после его открытия марсоходом Yutu 2 в прошлом году.

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Это открытие было сделано членом команды Yutu 2 в июле 2019 года, во время лунного 8-го дня миссии ровера, которая является частью китайской миссии Chang'e 4 по исследованию обратной стороны Луны. В отчете Our Space, научно-пропагандистской публикации на китайском языке, описывалось вещество с использованием термина «胶状 物» («jiao zhuang wu»), который можно перевести как "гелеподобный".

Это описание, наряду с первоначальным отсутствием изображений, вызвало широкий интерес, а также спекуляции среди ученых.

Однако вещество, как и ожидают ученые, состоит из камня. В своей статье в журнале Earth and Planetary Science Letters Гоу Шэн и его коллеги проанализировали данные с панорамных камер и камер предотвращения опасностей Yutu 2, а также прибора видимого и ближнего инфракрасного спектрометра (VNIS) ровера.

Они использовали процедуру, называемую спектральным размешиванием, чтобы отделить измеренные спектры от VNIS, чтобы определить вероятный состав и содержание материала.

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Авторы описывают материал как темно-зеленоватый и блестящий, размером 52 на 16 сантиметров. Эти признаки являются признаками возможного присутствия стекла, который обычно получатся из ударных расплавов или извержений вулканов.

Согласно документу, брекчия - разбитый фрагмент минералов, сцементированных вместе - была образована ударной сваркой, цементированием и агглютинацией лунного реголита и брекчии.

Материал, по их словам, напоминает образцы лунной ударной брекчии, полученные в ходе миссий Аполлон. В частности, отмечается сходство с образцами Аполлона, обозначенными 15466 и 70019, сравнение, проведенное ранее лунным ученым Клайвом Нилом из Университета Нотр-Дам.

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Образец 70019, собранный астронавтом и опытным геологом Харрисоном Шмиттом, сделан из темных, разбитых фрагментов минералов, сцементированных вместе, и черного блестящего стекла.

Результаты не являются окончательными, как бы то ни было. В документе отмечается, что анализ ограничен тем фактом, что измерения VNIS были проведены в условиях плохой освещенности и других факторов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны.

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