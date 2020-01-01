Интересный факт дня: Пересадка клеток на животе может побороть старость

Одной из причин старения ученые считают воспаление в животе.

Одним из многих неблагоприятных последствий старения у людей является снижение функции иммунной системы, что создает целый ряд других рисков, включая уязвимость к инфекционным заболеваниям. Ученые, возможно, нашли способ обратить вспять эту тенденцию, используя эксперименты на мышах, чтобы продемонстрировать, как нацеливание на воспаление в животе может предложить способ не просто восстановления сбалансированной иммунной системы, но и решения проблемы возрастного снижения физической кондиции.

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Исследование было проведено международной группой ученых во главе со швейцарским университетом Берна, которая начала с изучения функции специализированных лейкоцитов, называемых эозинофилами, сдерживающих инфекцию или усиливающих воспаление. Они циркулируют через кровоток, но также могут быть найдены в брюшном жире, где они работают, чтобы поддержать надлежащую иммунную функцию у здоровых людей.

Однако с возрастом наше распределение и концентрация эозинофильных клеток уменьшаются. Между тем, концентрация провоспалительных макрофагов в брюшной полости увеличивается, создавая дисбаланс, который увеличивается с возрастом и вызывает воспаление, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. Ученые наблюдали это как у мышей, так и у людей, и задавались вопросом, может ли решение проблемы такого дисбаланса предложить способ изменить ситуацию.

Перенос клеток эозинофилов от молодых и здоровых может принести пользу пожилым newatlas.com

В ходе своих исследований команда нашла один метод, который оказался особенно многообещающим. Взятие клеток эозинофилов у молодых, здоровых мышей и пересадка их пожилым мышам ослабили воспаление, связанное с возрастом.

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"При различных экспериментальных подходах мы смогли показать, что передача эозинофилов от молодых мышей пожилым реципиентам разрешила не только локальное, но и системное воспаление слабой степени", - говорит автор исследования доктор Александр Эггель. "В этих экспериментах мы наблюдали, что перенесенные эозинофилы избирательно находились в жировой ткани".

Результатом этого явилось значительное улучшение функции иммунной системы у старых мышей, о чем свидетельствуют улучшенные реакции на вакцинацию, а также аналогичное влияние на их физическую работоспособность, наблюдаемое при испытаниях на выносливость и силу сцепления. И поскольку у людей также наблюдается возрастной дисбаланс эозинофильных клеток, исследователи надеются, что эти результаты могут привести к новым методам лечения людей.

"Будущее направление наших исследований будет заключаться в том, чтобы теперь использовать полученные знания для создания целенаправленных терапевтических подходов для поощрения и поддержания здорового старения у людей", - говорит Эггель.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.

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