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Над Токио пролетел яркий метеор

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Метеор взорвался над столицей Японии.
Падение метеора
Падение метеора
Скриншот видео

Яркий метеор пересек небо над Токио, и многие очевидцы говорят, что слышали его взрыв.

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В соцсетях начался ажиотаж в 2:30 ночи, когда свидетели пролета метеора делились впечатлениями и утверждали, что слышали взрыв. Некоторые сказали, что они приняли звук за шум, издаваемый соседями.

"Я думал, что человек, живущий (в квартире) выше, уронил полки", - написал один из пользователей Twitter, а другой сказал: "Я думал, что мой ребенок, спящий на втором этаже, упал с кровати".

Другие засвидетельствовали, что небо внезапно загорелось.

Дайси Фуджи, куратор городского музея Hiratsuka в префектуре Канагава, запечатлел огненный шар с помощью камеры, установленной в его доме. Метеор пересек небо с запада на восток, сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что падение метеора засняли с борта МКС.

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Теги: метеор, Япония, видео
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