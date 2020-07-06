25 лет удаленки: Ученые показали человека будущего
Ваша компания перешла на удаленную работу? Что же, познакомимся с Сьюзен - визуальным представлением удаленного работника через 25 лет.
С карантином, заставившем людей по всему миру проводить крупнейший в мире эксперимент с удаленной работой, наша обычная жизнь изменилась навсегда.
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Платформа поиска работы DirectlyApply показывает, как удаленные работники могут выглядеть в ближайшие 25 лет, если они не изменят свои рабочие привычки на дому. От снижения уровня социального взаимодействия и недостатка физических упражнений до сгорбленных плеч и напряжения глаз - они рассказали о последствиях, которые неосознанно влиять на ваше физическое и психическое благополучие.
Covid-19, несомненно, произвел революцию в том, как работают компании, причем многие компании уже стремятся внедрить постоянные гибридные и гибкие рабочие схемы - но сколько времени потребуется, чтобы преимущества удаленной работы перевесили негативные последствия?
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Чтобы создать будущее для удаленного работника, DirectlyApply работали вместе с командой клинических психологов и экспертов по фитнесу, чтобы определить влияние дистанционной работы на наше физическое и психическое здоровье.
Конечным продуктом является совет экспертов в области здравоохранения, в котором описывается влияние изолированной работы на ваше тело, если мы не предпримем необходимые шаги, чтобы избежать их.
Напомним, ранее сообщалось, что британские ученые показали человека будущего.
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