Переключиться на мобильную версию
Тренды:

25 лет удаленки: Ученые показали человека будущего

Комментариев: 1
Если мы будем продолжать работать удаленно, не уделяя время физическим упражнениям, мы станем такими, как Сююзен.
Сююзен - человек-удаленка
Сююзен - человек-удаленка
directlyapply.com

Ваша компания перешла на удаленную работу? Что же, познакомимся с Сьюзен - визуальным представлением удаленного работника через 25 лет.

С карантином, заставившем людей по всему миру проводить крупнейший в мире эксперимент с удаленной работой, наша обычная жизнь изменилась навсегда.

Читай также: NASA показало управление марсоходом на удаленке

Платформа поиска работы DirectlyApply показывает, как удаленные работники могут выглядеть в ближайшие 25 лет, если они не изменят свои рабочие привычки на дому. От снижения уровня социального взаимодействия и недостатка физических упражнений до сгорбленных плеч и напряжения глаз - они рассказали о последствиях, которые неосознанно влиять на ваше физическое и психическое благополучие.

Covid-19, несомненно, произвел революцию в том, как работают компании, причем многие компании уже стремятся внедрить постоянные гибридные и гибкие рабочие схемы - но сколько времени потребуется, чтобы преимущества удаленной работы перевесили негативные последствия?

Читай также: Искусственный интеллект и гибкие экраны: Прогноз на 10 лет

Чтобы создать будущее для удаленного работника, DirectlyApply работали вместе с командой клинических психологов и экспертов по фитнесу, чтобы определить влияние дистанционной работы на наше физическое и психическое здоровье.

Конечным продуктом является совет экспертов в области здравоохранения, в котором описывается влияние изолированной работы на ваше тело, если мы не предпримем необходимые шаги, чтобы избежать их.

Советы психологов
Советы психологов
directlyapply.com

Напомним, ранее сообщалось, что британские ученые показали человека будущего.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: удаленка, прогноз, удаленная работа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Vixerunt    06.07.2020, 13:07
Оценка:  0
Vixerunt
Это не более 15 % от всех работников, остальными придётся ходить на работу т.к. кто-то ведь должен строить дома и готовить еду. В небольших городках офисный планктон составляет не более 5 % от всех жителей, остальные рукавицы одели и в поле.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь