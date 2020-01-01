Интересный факт дня: Любители ужастиков проще переносят пандемию

Фанаты фильмов ужасов испытывают меньший стресс.

Новое исследование, проведенное за последние несколько месяцев пандемии COVID-19, показало, что поклонники апокалиптических фильмов и ужастиков сообщают о меньшем стрессе и большей устойчивости по сравнению с теми, кто не смотрит подобные фильмы.

Почему некоторые люди наслаждаются фильмами ужасов - вопрос, над которым многие исследователи долго ломали голову. Хотя ответ, несомненно, многогранен, одна гипотеза предполагает, что вымышленные страшные рассказы позволяют людям моделировать сложные сценарии в безопасных условиях.

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"Если это хороший фильм, он вас затягивает, и вы берете пример с персонажей, так что вы непреднамеренно репетируете сценарии", - рассказывает Колтан Скривнер, один из авторов нового исследования. "Мы думаем, что люди учатся на фильмах".

Итак, если эта гипотеза была несколько верной, то люди, которые смотрят и наслаждаются апокалиптическими фильмами о пандемии, должны справляться с травмами COVID-19 чуть лучше, чем те, кто избегает подобных фильмов и телевизионных шоу. Скривнер и команда психологов решили исследовать эту возможность, опросив 310 человек.

Вопросы касались того, какие виды медиа предпочитают использовать субъекты, в том числе конкретные вопросы о том, насколько они наслаждались фильмами о пандемии, апокалипсисе и инопланетном вторжении. Также был задан вопрос о том, насколько они чувствовали себя подготовленными к этой пандемии, и насколько они были психологически расстроены с самого начала.

Результаты были удивительными. Поклонники фильмов ужасов, например, сообщили о значительно более низком уровне психологического стресса перед лицом глобальной пандемии.

Неудивительно, что значительно более высокие показатели готовности были получены от поклонников так называемых апокалиптических фильмов или инопланетных вторжений. Наилучшие результаты с точки зрения устойчивости и готовности были получены от тех субъектов, которые сообщили о наибольшей любви к пандемическим фильмам.

Еще в марте, во время ранних волн пандемии, триллер Стивена Содерберга 2011 года "Инфекция" неожиданно попал в список самых популярных потоковых сервисов. В конце концов, этот феномен озадачил многих, как отмечает Скривнер во второй новой исследовательской работе, почему люди "ищут развлечения на тему, вызывающую массовые разрушения в их жизни".

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Он говорит, что эта странная нелогичность называется "болезненным любопытством". Во втором исследовании Скривнер описывает, как те люди, которые искали развлечения, связанные с пандемией, в то время как настоящая глобальная пандемия шла полным ходом, регистрируются высоко в этой черте, и он предполагает, что некоторые люди могут взаимодействовать с опасными ситуациями на расстоянии.

"Действительно, это патологически любопытное поведение может иметь смысл как результат развития механизмов, которые обрабатывают опасный или опасный материал в организмах, когнитивно обладающих способностью представлять себя в ситуациях и извлекать уроки из этого воображаемого опыта", - пишет Скривнер в своем втором исследовании.

Исследование фильма о пандемии доступно в пре-печатной форме на PsyArXiv, а патологическая статья о любопытстве размещена в Интернете в разделе «Эволюционные исследования в творческой культуре».

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