В этом месяце мы можем увидеть комету NEOWISE

Есть много шансов, что ее будет видно невооруженным взглядом.

В начале этого года космический телескоп NEOWISE обнаружил комету - далекий и незаметный объект. Во время своего открытия 27 марта комета, получившая название Комета NEOWISE (сокращение от “Обозреватель инфракрасных объектов с широким полем наблюдения околоземных объектов“) и занесенная в каталог как C / 2020 F3, находилась в 312 млн км от Солнца и светила с очень слабой звездной величиной +17 - это примерно в 25000 раз слабее самой слабой звезды, которую можно увидеть невооруженным глазом. Ее было видно только с большими телескопами.

Читай также: Комета года начала разрушаться

Комета NEOWISE пережила свой ближайший подход к Солнцу (перигелий) в отличие от своих предшественников 2020 года, комет ATLAS и SWAN. На всем пути своего приближения к солнцу NEOWISE показывал идеально круглую и хорошо уплотненную голову, или кому, по сравнению со слабой, тонкой, почти призрачной комой, представленной кометой ATLAS, и комой, похожей на “головку молотка“ кометы SWAN, которая предсказывала возможный распад. Как оказалось, оба этих объекта действительно исчезли задолго до того, как они достигли окрестностей Солнца.

3 июля комета находилась в 44 млн км от Солнца, когда она была подвержена температурам до 593 градусов по Цельсию. После этого быстрое движение на северо-восток, а затем на восток из-за резкого наклона кометы к орбитальной плоскости планет будет быстро уносить ее из окрестностей Солнца в последующие дни.

Астрофотограф Крис Шур заметил комету NEOWISE 5 июля из Пейсон, Аризона.

“Комета продолжает быть ошеломляющей, поднимаясь хвостом над плато, находящимся на расстоянии около 20 миль“, - сказал Шур, делясь фотографией, которую он сделал с помощью телескопа Explore Scientific AR152 мм. “Я был в состоянии увидеть ее невооруженным глазом примерно с градусом хвоста визуально. Великолепный желтый цвет в области видимости“.

Наиболее ярко комету будет видно с 10 по 15 июля NASA

Первоначально ожидалось, что NEOWISE станет намного ярче, чем девятая или десятая величина, что сделает его доступным только для тех, у кого есть хороший бинокль или маленькие телескопы. Но весной наблюдатели в Южном полушарии следили за очень быстрым набором яркости этого объекта, поскольку его расстояния как от Солнца, так и от Земли уменьшались.

Читай также: NASA показало найденные астероиды на видео

И совершенно неожиданно астрономы-любители смогли увидеть комету NEOWISE до восхода солнца 1 июля.

NEOWISE можно будет видеть рано утром и вечером. Временными рамками являются начало (утро) и конец (вечер) сумерек, когда солнце расположено на 12 градусов ниже горизонта, что соответствует примерно 80 минутам до восхода солнца и 80 минутам после захода солнца для тех, кто живет в средних северных широтах.

В утреннем небе NEOWISE можно увидеть уже 6 июля в утреннем небе, очень низко над северо-восточным горизонтом. Примерно к 11 июля комета достигнет высоты почти 10 градусов - для сравнения, 10 градусов примерно равны ширине кулака, удерживаемого на расстоянии вытянутой руки. Затем в течение следующих 10 дней он будет постепенно сползать обратно к северо-северо-восточному горизонту, в конечном итоге исчезая за горизонтом.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу три аппарата будут охотиться за кометой на краю Солнечной системы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.