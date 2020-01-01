Определены цвета насекомых в янтаре возрастом 99 миллионов лет

Основные цвета древних насекомых остались в удивительной сохранности.

Окаменелости могут многое рассказать ученым о доисторической жизни, но они не могут сказать все. Когда дело доходит до понимания предков животных и растений, мы, вероятно, никогда не узнаем из окаменелостей многое, например, какие цвета были у древних животных. Однако в редких случаях исследователям везет. В новой статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B группой исследователей из Нанкинского института геологии и палеонтологии, группа определила истинные цвета трех древних насекомых, которые были сохранены в янтаре - невероятно редкая находка для палеонтологов.

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Насекомые могут быть датированы меловым периодом, который был 99 миллионов лет назад. Все животные сохранились в кусочках янтаря, который нашли в шахте в северной части Мьянмы. Насекомые - жук, муха и оса - так хорошо сохранились в янтаре, что их истинный цвет мог быть идентифицирован.

“Способ сохранения цвета в этом материале действительно замечательный“, - говорит Джеймс Лэмсделл, палеобиолог из Университета Западной Вирджинии, который не принимал участия в исследовании. “Ранее в отчете об окаменелостях были сообщения о цвете, но часто то, на что мы смотрим, не является истинным цветом, потому что он был изменен процессом окаменения“.

Ученые могут предположить, какое эволюционное давление привело к тому, что все эти разные насекомые начали переливаться, но точно знать это невозможно NIGPAS

В случаях, когда цвет сомнителен, говорит Лэмсделл, ученые собирают улики из клеточной структуры экзоскелета и экстраполируют, какой цвет, вероятно, был. Но в этом случае переливающийся “структурный цвет“ этих насекомых оставался видимым после того, как исследователи подготовили образцы, процесс, который включает в себя тщательную полировку янтаря до тех пор, пока тела насекомых не будут почти обнажены. Синие, зеленые и фиолетовые цвета отчетливо видны на образцах.

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Исследователи говорят, что эти изображения были отредактированы в Photoshop “для регулировки яркости и контрастности“, но сами цвета не были изменены или отредактированы. Ламсделл говорит, что радужные структурные оттенки этих очень отдаленно родственных видов заметны, поскольку у каждого из них, по-видимому, каждый раз развивались радужные признаки. Хотя ученые могут предположить, какое эволюционное давление привело к тому, что все эти разные насекомые стали переливающимися, узнать наверняка невозможно.

К сожалению, на этом история этих насекомых заканчивается. Самый старый янтарь в летописи окаменелостей появляется около 320 миллионов лет назад - не так давно в геологическом масштабе. И янтарь в Мьянме - все с того же самого определенного периода в меловом периоде. Это означает, что нет возможности проследить эволюцию этих радужных насекомых назад во времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в янтаре нашли голову самого маленького динозавра.

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