У далекой звезды нашли планету с голым ядром

Это позволяет понять, как формируются планеты.

Астрономы обнаружили открытое ядро ​​огромной планеты. Это беспрецедентная находка, которая может пролить значительный свет на формирование, эволюцию и разнообразие планет.

Исследователи говорят, что планетарное ядро, названное TOI-849b, не похоже на то, что ученые видели раньше, и оно может скрывать множество захватывающей информации в его причудливых глубинах.

Читай также: У ближайшей к нам карликовой звезды нашли экзопланету

"Открытие этой планеты показывает, что формирование и развитие планеты происходит необычными способами, не ожидаемыми при изучении Солнечной системы", - заявил Дэвид Армстронг, ведущий автор нового исследования, сообщающего об открытии TOI-849b.

"Существует огромное разнообразие и разнообразие планет, каждую неделю появляются новые, и если что-то становится ясным, так это то, что мы не должны удивляться новым странным открытиям", - сказал Армстронг. "Если повезет, то новое понимание планет формирования планет, таких как TOI-849b, может помочь нам понять, как сформировалась наша собственная солнечная система".

TOI-849b был обнаружен спутником NASA Transit Exoplanet Survey (TESS), который вышел на орбиту Земли в апреле 2018 года и обнаружил более 50 инопланетных миров на сегодняшний день, а также более 2000 еще не подтвержденных кандидатов. ("TOI" означает "интересующий объект TESS".) Как следует из названия, TESS охотится за инопланетными мирами, используя "метод транзита", то есть он наблюдает за крошечными, но отчетливыми провалами в яркости звезд, создаваемых вращающимися вокруг планетами.

Читай также: Обнаружены сотни планет с возможно обитаемыми спутниками

Наблюдения TESS показали, что TOI-849b находится очень близко к его звезде-хозяину, совершая один круг каждые 18 часов. Эта орбитальная область известна как "Нептунская пустыня", потому что миры размером с Нептун там очень редки. По данным TESS, новый объект имеет размер с Нептун, но он далек от нептуноподобного.

Нептун довольно холодный. А температура поверхности TOI-849b, вероятно, составляет около 1530 градусов по Цельсию, определили Армстронг и его коллеги.

Исследователи также изучили объект с помощью высокоточного радиального датчика планеты (HARPS), инструмента, установленного на телескопе в обсерватории La Silla Европейской южной обсерватории в Чили. HARPS и подобные спектрографы позволяют ученым точно отслеживать движения звезд, показывая, как сильно они тянутся туда-сюда под действием гравитационного притяжения их орбитальных планет.

Данные HARPS показывают, что TOI-849b в два-три раза массивнее Нептуна, который и так в 17 раз тяжелее Земли.

Читай также: Астрономы открыли нереальную планету возле маленькой звезды

"TOI 849 b - самая массивная планета, которая имеет плотность, подобную Земле", - говорится в заявлении Армстронга. "Мы ожидаем, что такая огромная планета будет аккумулировать большое количество водорода и гелия, когда она сформируется, превратившись во что-то похожее на Юпитер. Тот факт, что мы не видим этих газов, дает нам понять, что это открытая планетарная сердцевина", - сказал он. "Это первый раз, когда мы обнаружили неповрежденное открытое ядро ​​газового гиганта вокруг звезды".

Неясно, как TOI-849b достиг этой довольно странной точки эволюции. Это бывший газовый гигант, который потерял свою атмосферу после того, как рискнул оказаться слишком близко к своей звезде, например, или врезался в другую планету? (Звездное излучение в орбитальном местоположении TOI-849b, хотя и интенсивное, недостаточно мощное, чтобы полностью разрушить атмосферу газового гиганта, говорят исследователи). Или TOI-849b никогда не накапливало достаточно газа, чтобы стать подобным Юпитеру миру?

"Это загадка и отличный вопрос", - сказал Армстронг. "Я думаю, что ключ к разгадке заключается в том, что TOI-849b находится в нептунной пустыне, что намекает на редкую историю его возникновения. Это наводит меня на мысль о одном из более необычных или агрессивных путей, возможно, приливных срывов или воздействия во время процесса формирования, но на нужно больше исследовать, чтобы быть уверенными".

Читай также: Ядро Меркурия оказалось твердым

Хотя TOI-849b является первым в своем роде объектом, когда-либо обнаруженным вокруг другой звезды, наша собственная солнечная система может содержать нечто подобное: странный металлический астероид Психея, который, по мнению некоторых ученых, является обнаженным ядром планеты размером с Марс.

Мы узнаем намного больше о Психее в относительно ближайшем будущем. NASA разрабатывает миссию, также называемую "Психея", запуск которой запланирован на август 2022 года, а в 2026 году он достигнет астероида шириной 226 километров.

Новое исследование было опубликовано онлайн (1 июля) в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена планета массой в 13 Юпитеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.