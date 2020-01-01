Столкновение черных дыр вызвало непонятное свечение

Астрономы наблюдали яркую вспышку света из космоса, которая возникла в результате столкновения двух черных дыр. И это удивительно, учитывая, что черные дыры - очень темные объекты.

Слияния черных дыр становятся обычным явлением, и за последние пять лет их было обнаружено несколько десятков. Но до сих пор все они были обнаружены в виде гравитационных волн - искажений в самой ткани пространства и времени, вызванных огромной гравитацией столкновения.

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И обычно эти события регистрируются только детекторами гравитационных волн, такими как LIGO. В конце концов, даже свет не может вырваться из черной дыры. До сих пор только одно событие гравитационной волны также сопровождалось другими сигналами в виде вспышек света, радио-, рентгеновских и гамма-лучей, но это было столкновение между двумя нейтронными звездами.

Теперь астрономы обнаружили свет от явного столкновения с черной дырой. 21 мая 2019 года LIGO и Virgo обнаружили гравитационные волны от стандартного слияния черных дыр.

Только позже ученые поняли, что они захватили нечто большее. Месяцы спустя группа исследовала архивные данные из Цвиккиского переходного центра (ZTF) в Калтехе и обнаружила вспышку света, которая началась через несколько дней после гравитационно-волнового события и исчезла в течение следующих нескольких недель.

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Место происшествия оказалось рядом со сверхмассивной черной дырой, но ученые не верят, что она виновник вспышки. Вспышки от этих огромных объектов являются обычным явлением, но данные за последние 15 лет показывают, что этот было аномалией.

Вместо этого, команда говорит, что это, скорее всего, слияние двух меньших черных дыр, попавших в диск пыли и газа вокруг сверхмассивной черной дыры. Вспышка света будет исходить не от самого столкновения, а от пыли и газа вокруг него. После того, как две черные дыры станут одной, результирующий объект будет отстрелен в произвольном направлении, деформируя и нагревая пыль на своем пути.

“Эта сверхмассивная черная дыра бурлила годами до этой более резкой вспышки“, - говорит Мэтью Грэм, ведущий автор исследования. “Вспышка произошла в правильном масштабе времени и в правильном месте, чтобы совпадать с событием гравитационной волны. В нашем исследовании мы заключаем, что вспышка, вероятно, является результатом слияния черной дыры, но мы не можем полностью исключить другие возможности“.

Истинный ответ для гипотезы о слиянии черных дыр может прийти через несколько лет. Согласно их расчетам, столкновение должно было отправить объект, летящий по траектории, которая отправила бы его обратно через пыльный диск, где он произвел бы еще одну видимую вспышку. Слежение за объектом в ближайшие несколько лет может подтвердить эту идею.

Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что в Млечном Пути нашли невозможную черную дыру.

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