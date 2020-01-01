Астрономы: Гигантская суперзвезда просто исчезла

Звезда, которая сияла в 2,5 миллиона раз ярче Солнца, просто исчезла.

Звезда, которая расположена в галактике Кинман-Гном в созвездии Водолея, находилась примерно в 75 миллионах световых лет от Земли. Хотя на таких огромных расстояниях невозможно четко увидеть отдельные звезды, однако действительно массивные звезды можно увидеть в телескопы.

Читай также: Впервые получено изображение рождения гигантской звезды

В 2001-2011 годах астрономы наблюдали за этой звездой, стремясь улучшить наше понимание жизненных циклов звезд-монстров и их возможных судеб. В 2019 году группа международных ученых попыталась продолжить эту работу, направив взгляд при помощи Очень Большого Телескопа ESO (VLT) на переменную звезду. К их удивлению, звезда исчезла.

Казалось бы, внезапное исчезновение звезды было необычным, поскольку, по мнению исследователей, такое массивное звездное тело могло бы взорваться в катастрофической сверхновой по окончании своего жизненного цикла.

"Возможно, мы обнаружили одну из самых массивных звезд в локальной вселенной", - комментирует член команды Жозе Гро из Троицкого колледжа в Дублине, который был одним из авторов новой статьи.

Читай также: Астрономы показали движение взорвавшейся звезды

Поскольку их собственные наблюдения не подтвердили наличие звезды, исследователи обратились к более старым данным, которые были получены в 2002 и 2009 годах двумя мощными спектрометрами, установленными на четырех телескопах, составляющих VLT.

Архивные данные предполагают, что звезда, возможно, переживала мощный всплеск, который привел к тому, что звезда потеряла огромное количество массы, и завершила свой жизненный циклгде-то после 2011 года.

Основываясь на их анализе, команда выдвинула две потенциальные причины исчезновения звезды и отсутствия видимой сверхновой звезды.

В момент вспышки светящаяся голубая переменная звезда могла бы перейти в менее светящееся звездное тело, которое было скрыто в густом свете пыли, содержащей ранее выброшенное вещество.

Читай также: Астрономы нашли звезды-иммигранты

Второе объяснение, выдвинутое командой, более драматично: звезда могла бы закончить свою звездную жизнь, тихо свернувшись в огромную черную дыру. Если последнее верно, это было бы впервые, когда такая массивная, чрезвычайно яркая звезда была бы когда-либо обнаружена, заканчивая свою жизнь таким образом.

Тем не менее, исследователи не могут исключить возможность того, что звезда стала сверхновой в период между 1995 и 1998 годами, когда не было никаких наблюдений. В этом случае след звезды, которую, как думали астрономы, они видели в период между 2001 и 2011 годами, был связан с взаимодействием выброса сверхновой и плотной околозвездной среды.

Необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы определить судьбу таинственной светящейся голубой переменной звезды, которая однажды осветила свою галактику.

Статья была опубликована в ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.

Видео ниже показывает галактику Кинман Гном с точки зрения Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую силу в космосе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.