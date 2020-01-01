Астрономы увидели взмахи крыльев летучей мыши в космосе

Туманность Змеи отбрасывает невероятную тень.

Несколько лет назад космический телескоп Хаббл запечатлел поразительное зрелище туманности Змеи - огромную тень в форме летучей мыши. Теперь, последующие наблюдения показали, что она "машет крыльями", что может быть влиянием соседней планеты. Если это так, то это будет один из самых странных способов найти любую планету.

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Тень летучей мыши, как ее метко прозвали, отбрасывается звездой HBC 672, расположенной на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. Это похоже на обратный маяк - звезда посередине яркая, но кажется, что она испускает лучи тьмы в двух направлениях. По оценкам, тень простирается в 200 раз больше длины нашей Солнечной системы.

Странная тень, как полагают, создается диском пыли, окружающим HBC 672. Это может блокировать свет в стороны, но позволяет ему проходить выше и ниже звезды.

Диск может выглядеть в форме седла NASA

Но история становится еще более странной. Хаббл недавно повторно снял "Тень летучей мыши" через 404 дня после того, как был сделан первый снимок, и понял, что он изменился. "Крылья" находились в несколько ином положении, как будто они хлопали.

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Хотя команда не может понять, что вызывает странные движения, они могут выдвигать гипотезы. Они предполагают, что диск, вероятно, не плоский, но деформирован в форме седла. Поскольку диск вращается вокруг звезды, он позволяет свету двигаться в разных направлениях, создавая колеблющуюся тень.

Этот диск мог быть деформирован невидимым спутником возле HBC 672. Для этого может быть достаточно планеты с орбитой, наклоненной к плоскости диска, облетающую звезду каждые 180 дней или более на расстоянии, примерно таком же, как Земля возле Солнца.

Или это может быть маленькая звезда, сидящая вне диска и заставляющая HBC 672 колебаться вверх и вниз относительно его пыльного диска. Но из двух сценариев команда считает, что идея планеты более вероятна.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы открыли самую дальнюю от нас звезду.

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