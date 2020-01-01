Ученые: Инопланетяне высасывают энергию из черных дыр

Специалисты описали, как это может происходить.

Ученые из Университета Глазго подтвердили полувековую теорию, утверждающую, что сверхразвитая инопланетная цивилизация может использовать черную дыру в качестве источника энергии. Используя звуковые волны, исследователи смогли провести эксперимент с феноменом, который ранее считался недоступным для проверки человеком.

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Идея использования черной дыры в качестве источника энергии может звучать как фантастика, но на самом деле она основана на физике. В 1969 году британский физик Роджер Пенроуз исследовал свойства все еще теоретических черных дыр и обнаружил, что они имеют практическое применение - если вы оказались суперсовременной расой инопланетных существ.

Пенроуз предположил, что если вы возьмете объект и опустите его во внешнюю область горизонта событий черной дыры, он должен будет двигаться со скоростью света, чтобы оставаться неподвижным. Когда оно понижено, оно приобретает отрицательную энергию. То есть он подвергается совершенно особым пространственно-временным условиям, когда, проще говоря, можно "заимствовать" энергию из пустого пространства.

Согласно Пенроузу, если объект затем разделится на две части, одна половина которых упадет в черную дыру, а другая будет восстановлена, отдача вызовет потерю части этой отрицательной энергии, а восстановленная половина получит энергия от вращения черной дыры. Излишне говорить, что для того, чтобы заниматься черными дырами, нужны фантастические разработки, так что только высокоразвитая цивилизация сможет осуществить такой проект.

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Но в 1971 году советский физик Яков Зельдович предложил эксперимент с использованием искривленного света, чтобы доказать концепцию Пенроуза.

Скрученный свет - это когда луч света крутится вокруг своего волнового фронта до точки, в которой он принимает спиральную или "скрученную" форму вокруг своего пустого ядра. Зельдович сказал, что если бы витой луч света был направлен на металлический цилиндр, вращающийся с нужной скоростью, отраженный луч мог бы уловить энергию, полученную от вращения цилиндра, из-за странного эффекта Доплера. Раздражает то, что цилиндр должен вращаться более миллиарда раз в секунду.

И спустя почти 50 лет группа ученых из Школы физики и астрономии Университета Глазго во главе с Марион Кромб немного задумалась. Вместо использования скрученного света они рассуждали, почему бы не использовать скрученный звук, который работает на гораздо более низкой частоте и вокруг которого может быть создан эксперимент, который на самом деле может быть построен нами, простыми людьми.

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Что они сделали, так это установили небольшое кольцо динамиков для создания скрученных звуковых волн. Затем эти волны были направлены на вращающийся звукопоглотитель из пенопластового диска. Между тем, микрофоны за диском измеряли частоту и амплитуду волн после прохождения через все более быстро вращающийся диск, чтобы увидеть, будет ли вращательный эффект Доплера соответствовать теориям Пенроуза и Зельдовича.

В этом случае вращение диска уменьшало высоту звука, понижая его до тех пор, пока оно не стало не слышно, затем оно вернулось к своему предыдущему звучанию, только амплитуда была на 30 процентов больше, чем то, что первоначально было излучено из динамиков.

"Линейная версия эффекта Доплера знакома большинству людей как явление, которое возникает, когда высота сирены скорой помощи, кажется, увеличивается, когда она приближается к слушателю, но падает, когда она удаляется", - говорит Кромб. "Кажется, он повышается, потому что звуковые волны достигают слушателя чаще, когда машина скорой помощи приближается, а затем реже, когда она проходит".

"Вращательный эффект Доплера аналогичен, но эффект ограничен круглым пространством. Скрученные звуковые волны изменяют свой шаг при измерении с точки зрения вращающейся поверхности. Если поверхность вращается достаточно быстро, то звуковая частота может делать что-то очень странное - она ​​может переходить с положительной частоты на отрицательную и при этом красть некоторую энергию от вращения поверхности.

"То, что мы услышали во время нашего эксперимента, было необыкновенным. То, что происходит, это то, что частота звуковых волн смещается в Допплер к нулю с увеличением скорости вращения. Когда звук возвращается снова, это происходит потому, что волны были смещены с положительной частоты до отрицательной. Эти волны с отрицательной частотой способны брать часть энергии из вращающегося пенного диска, становясь при этом громче - так, как это предложил Зельдович в 1971 году".

Напомним, ранее сообщалось, что астрофизик назвал причины молчания инопланетян.

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