10 лет из жизни Солнца: NASA показало уникальное видео

Солнце непрерывно снимали на протяжении 10 лет.

По состоянию на июнь 2020 года Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) в течение целого десятилетия безостановочно наблюдала за Солнцем. Со своей орбиты в космосе вокруг Земли SDO собрала 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив за последние 10 лет 20 миллионов гигабайт данных. Эта информация позволила сделать новые открытия о работе нашей ближайшей звезды и о том, как она влияет на Солнечную систему.

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С помощью триады инструментов SDO снимает изображение Солнца каждые 0,75 секунды. Только прибор Atmospheric Imaging Assembly (AIA) захватывает изображения каждые 12 секунд при 10 различных длинах волн света. На этом 10-летнем промежутке времени демонстрируются фотографии, сделанные на длине волны 17,1 нанометра, что является экстремальной длиной волны ультрафиолета, которая показывает "атмосферу" Солнца - корону.

Видео показывает взлет и падение активности, которая происходит как часть 11-летнего солнечного цикла Солнца и заметных событий, таких как транзитные планеты и извержения. Музыка под названием "Solar Observer" была написана музыкантом Ларсом Леонардом.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы записали музыку Солнца.

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