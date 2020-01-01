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10 лет из жизни Солнца: NASA показало уникальное видео

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Солнце непрерывно снимали на протяжении 10 лет.
За Солнцем следили непрерывно 10 лет
За Солнцем следили непрерывно 10 лет
Скриншот видео

По состоянию на июнь 2020 года Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) в течение целого десятилетия безостановочно наблюдала за Солнцем. Со своей орбиты в космосе вокруг Земли SDO собрала 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив за последние 10 лет 20 миллионов гигабайт данных. Эта информация позволила сделать новые открытия о работе нашей ближайшей звезды и о том, как она влияет на Солнечную систему.

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С помощью триады инструментов SDO снимает изображение Солнца каждые 0,75 секунды. Только прибор Atmospheric Imaging Assembly (AIA) захватывает изображения каждые 12 секунд при 10 различных длинах волн света. На этом 10-летнем промежутке времени демонстрируются фотографии, сделанные на длине волны 17,1 нанометра, что является экстремальной длиной волны ультрафиолета, которая показывает "атмосферу" Солнца - корону.

Видео показывает взлет и падение активности, которая происходит как часть 11-летнего солнечного цикла Солнца и заметных событий, таких как транзитные планеты и извержения. Музыка под названием "Solar Observer" была написана музыкантом Ларсом Леонардом.

 

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы записали музыку Солнца.

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Теги: Солнце, видео, NASA
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