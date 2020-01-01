Найден старейший протез в мире

Искусственный большой палец использовался более 3000 лет назад.

Вероятно, это будет одно из старейших протезов в истории человечества: египтологи из Университета Базеля совместно с другими экспертами нашли искусственный деревянный большой палец на ноге. Находке почти 3000 лет, и она была обнаружена в женском захоронении из некрополя шейха Абд эль-Курна недалеко от Луксора. Эта область в настоящее время изучается с использованием самых современных методов.

Читай также: Для сердца создали роботизированный протез

Международная команда исследовала единственный в своем роде протез, используя современную микроскопию, рентгеновские технологии и компьютерную томографию. Они смогли показать, что деревянный носок несколько раз переставлялся на ноги его владельца, дочери священника. Исследователи также заново классифицировали использованные материалы и определили метод, с помощью которого был разработан и использован протез. Эксперты из египетского музея в Каире, куда был доставлен протез после того, как он был обнаружен, и Институт эволюционной медицины в Цюрихском университете, также участвовали в этом исследовании.

Искусственный палец начала первого тысячелетия до нашей эры свидетельствует о навыках ремесленника, который был очень хорошо знаком с физиологией человека. Технические ноу-хау особенно хорошо видны в подвижности протезного удлинителя и прочной конструкции ремня. Тот факт, что протез был изготовлен таким кропотливым и дотошным образом, указывает на то, что владелец ценил естественный вид, эстетику и удобство ношения, и что она могла рассчитывать на высококвалифицированных специалистов, чтобы обеспечить это.

Место раскопок Matjaž Kačičnik

Читай также: Украинский стартап напечатал протез для бойца АТО

Протез раннего железного века был найден в разграбленной шахтной гробнице, которая была врезана в скалу старой, долгое время простоявшей погребальной часовни на кладбищенском холме шейха Абд эль-Курна к западу от Луксора. Эта часовня относится к группе монументальных вырубленных в скале гробниц конца XV века до нашей эры, которые были построены для небольшого высшего класса, который был близок к королевской семье. С конца 2015 года Университет Базеля изучает это древнеегипетское элитное кладбище, его долгую историю использования и окрестности.

Для этого проекта, финансируемого Швейцарским национальным научным фондом, использовались микроаналитические, научно ориентированные методы, а также точные технологии для съемки и фотографирования. Исследователи изучают материальность археологических останков и, таким образом, получают представление об истории жизни строительных конструкций и объектов. Эти биографии материалов могут предоставить информацию о производственных методах, способах использования, личных навыках, привычках и предпочтениях людей, которые были в контакте с этими объектами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте обнаружена "идеальная" мумия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.