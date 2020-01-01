NASA показало внеземные рассветы

Задумывались ли вы, как может выглядеть закат на Уране?

Джеронимо Вильянуэва, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, создала симуляции заката, создавая компьютерное средство моделирования для возможной будущей миссии на Уран, ледяную планету во внешней солнечной системе. Однажды, зонд может спуститься в атмосферу Урана, с помощью инструмента Вильянуэвы, который поможет ученым интерпретировать измерения света, которые покажут его химический состав.

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Как вы можете видеть на анимации выше, закат на Уране - это насыщенная лазурь, которая превращается в синий с бирюзовыми оттенками. Этот сине-зеленый цвет происходит от взаимодействия солнечного света с атмосферой планеты. Когда солнечный свет, состоящий из всех цветов радуги, достигает атмосферы Урана, водород, гелий и метан поглощают более длинную красную часть света. Короткие волны синего и зеленого света рассеиваются, когда фотоны отражаются от молекул газа и других частиц в атмосфере. Подобное явление делает небо Земли голубым в ясный день.

Чтобы проверить точность своего инструмента, Вильянуэва смоделировала известные цвета неба Урана и других миров, некоторые из которых показаны выше. Анимации показывают, что Солнце, кажется, садится с точки зрения кого-то в этих мирах. Поскольку эти миры вращаются вдали от солнечного света, что происходит во время заката, фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от энергии фотонов и типов молекул в атмосферах. В результате получается прекрасная палитра цветов, которая будет видна тем, кто находится на этих планетах.

Анимации показывают все виды неба, как если бы вы смотрели на небо через сверхширокий объектив камеры с Земли, Венеры, Марса, Урана и Титана. Белая точка представляет местоположение Солнца. Ореол света, видимый в конце заката на туманной Земле, создается из-за того, что свет рассеивается частицами, включая пыль или туман, которые подвешены в облаках. То же самое верно для марсианского ореола. Также на Марсе закат превращается из коричневатого в голубоватый, потому что частицы марсианской пыли рассеивают синий цвет более эффективно.

Для менее технического и более созерцательного взгляда на закаты инопланетян, посмотрите этот короткий фильм:

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало год жизни Земли в одном коротком видео.

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