Вокруг Стоунхенджа обнаружен огромный доисторический круг из сооружений
Оказывается, Стоунхендж лишь часть тех структур, которые когда-то стояли в этом районе. Теперь археологи обнаружили огромное, ранее неизвестное кольцо структур, окружающих эту область.
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Археологи обнаружили, что структура была более обширной, чем предполагалось ранее. В рамках проекта "Скрытый ландшафт Стоунхенджа" команда нашла серию шахт шириной до 10 м и глубиной 5 м. Они образуют кольцо шириной 2 км, которое охватывает стены Даррингтона, соседний участок Вудхенджа и еще более древнюю структуру, называемую оградительным ограждением Ларкхилла.
Углеродный анализ датировал сооружения примерно 2500 г. до н.э. Это соответствует времени, когда стены Даррингтона были заняты, и строительство на Стоунхендже продолжалось. Несмотря на то, что было найдено до 20 шахт, команда оценивает, что когда-то их могло быть более 30.
"Территория вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических ландшафтов на Земле, и примечательно, что применение новых технологий все еще может привести к открытию такой массивной доисторической структуры, которая в настоящее время значительно больше любого сравнительного доисторического памятника, который мы по крайней мере, знают в Британии", - говорит профессор Винс Гаффни, автор исследования.
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Судя по расположению круга шахт, археологи предполагают, что структура была там, чтобы обозначить границу изгороди Даррингтона и направлять посетителей к религиозным местам внутри. Это также могло быть предупреждением для менее дружелюбных посетителей.
"Размеры шахт и контуров, окружающих стены Даррингтона, в Великобритании не имеют прецедентов", - говорит Гаффни. "Это демонстрирует значение Даррингтонской стены, сложность монументальных структур в ландшафте Стоунхенджа, а также способность и желание неолитических общин записывать свои космологические системы верований способами и в таких масштабах, которые мы никогда ранее не ожидали".
Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии нашли еще один Стоунхендж.
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