Вокруг Стоунхенджа обнаружен огромный доисторический круг из сооружений

Неизвестная структура датируется 2500 годом до н.э.

Вокруг Стоунхенджа есть еще другие структуры EDINA Digimap Ordnance Survey Service

Оказывается, Стоунхендж лишь часть тех структур, которые когда-то стояли в этом районе. Теперь археологи обнаружили огромное, ранее неизвестное кольцо структур, окружающих эту область.

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Археологи обнаружили, что структура была более обширной, чем предполагалось ранее. В рамках проекта "Скрытый ландшафт Стоунхенджа" команда нашла серию шахт шириной до 10 м и глубиной 5 м. Они образуют кольцо шириной 2 км, которое охватывает стены Даррингтона, соседний участок Вудхенджа и еще более древнюю структуру, называемую оградительным ограждением Ларкхилла.

Углеродный анализ датировал сооружения примерно 2500 г. до н.э. Это соответствует времени, когда стены Даррингтона были заняты, и строительство на Стоунхендже продолжалось. Несмотря на то, что было найдено до 20 шахт, команда оценивает, что когда-то их могло быть более 30.

Изображение Google Earth, наложенное на древние места. Стены Даррингтона - это коричневый круг посередине, а Вудхендж - намного меньший слева от него. Недавно обнаруженные валы обозначены желтыми точками, образуя кольцо вокруг области EDINA Digimap Ordnance Survey Service

"Территория вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических ландшафтов на Земле, и примечательно, что применение новых технологий все еще может привести к открытию такой массивной доисторической структуры, которая в настоящее время значительно больше любого сравнительного доисторического памятника, который мы по крайней мере, знают в Британии", - говорит профессор Винс Гаффни, автор исследования.

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Судя по расположению круга шахт, археологи предполагают, что структура была там, чтобы обозначить границу изгороди Даррингтона и направлять посетителей к религиозным местам внутри. Это также могло быть предупреждением для менее дружелюбных посетителей.

"Размеры шахт и контуров, окружающих стены Даррингтона, в Великобритании не имеют прецедентов", - говорит Гаффни. "Это демонстрирует значение Даррингтонской стены, сложность монументальных структур в ландшафте Стоунхенджа, а также способность и желание неолитических общин записывать свои космологические системы верований способами и в таких масштабах, которые мы никогда ранее не ожидали".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии нашли еще один Стоунхендж.

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