Найдены самые маленькие яйца динозавров

Яйца нашли в Японии.

Во вторник группа исследователей сообщила, что обнаружила самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра размером примерно 4,5 см на 2 см в западной части Японии.

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По словам исследователей, окаменелость яйца, которая, по оценкам, весила всего около 10 граммов и появилось более 100 миллионов лет назад, была обнаружена в пласте раннего мелового периода в Тамбе, префектура Хиого.

Исследователи из Университета Цукуба и Музея природы и человеческой деятельности, Хиого, среди прочих, которые проанализировали ископаемое вещество, сказали, что он, вероятно, принадлежал маленькому тероподу.

Скелетные останки маленьких динозавров встречаются гораздо реже, чем останки крупных динозавров, таких как тираннозавр, который также был тероподом, и Кохей Танака из университета Цукуба, член команды, сказал, что он надеется, что открытие “поможет пролить свет о том, как маленькие динозавры размножаются и гнездятся“.

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Команда исследовала слой, который насчитывает 110 миллионов лет, между 2015 и 2019 годами, и обнаружил четыре окаменелых яйца и более 1300 разбросанных фрагментов яичной скорлупы.

Он подтвердил, что результаты, в том числе недавно обнаруженный, который был назван Himeoolithus murakamii, можно разделить на четыре различных типа.

Группа заявила, что обнаружение предполагает, что различные маленькие динозавры гнездились вместе в этом районе, известном как одно из самых богатых в мире мест обитания окаменелых яиц нижнего мела.

Окаменелые яйца динозавров были найдены в других местах, включая Испанию и Монголию, но многие из них имеют длину от 5 до 7 см и весят около 30 граммов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Африке нашли самые древние эмбрионы.

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