Найден самый молодой горячий Юпитер

Планете HIP 67522 b всего несколько миллионов лет.

За последние два с половиной десятилетия ученые обнаружили более 4000 экзопланет. Один из классов планет, который до сих пор остается загадкой для ученых, известен как "горячие Юпитеры". Этот конкретный тип экзопланеты по размерам похож на Юпитер, но находится на орбите чрезвычайно близко к своим родительским звездам.

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Некоторые планеты этого типа могут вращаться вокруг своего хозяина всего за 18 часов. Чтобы узнать больше об этом типе экзопланеты, ученые обратились к изучению недавно открытого горячего Юпитера, названного HIP 67522 b. Эта планета, кажется, самый молодой горячий Юпитер, когда-либо обнаруженный, и она вращается вокруг хорошо изученной звезды около 17 миллионов лет.

Ученые считают, что HIP 67522 b всего на несколько миллионов лет моложе своей родительской звезды. В то время как это древнее по человеческим меркам, большинству горячих планет Юпитера более миллиарда лет. HIP 67522 b вращается вокруг своей ведущей звезды примерно каждые семь дней. Эта звезда-носитель скопилась примерно на расстоянии 490 световых лет от Земли.

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Планета примерно в десять раз больше диаметра Земли, и ее размер указывает на то, что это планета с доминированием газа. HIP 67522 b был определен в качестве кандидата на планету обсерваторией НАСА TESS, которая обнаруживает планеты с помощью метода транзита. Ученые говорят, что открытие HIP 67522 b дает надежду найти больше молодых горячих планет Юпитера и узнать больше о том, как они образуются по всей вселенной.

В настоящее время у ученых есть три основные теории о том, как горячие планеты Юпитера настолько близки к родительским звездам. Можно предположить, что они формируются там и никогда не двигаются. Другая теория предполагает, что горячие планеты Юпитера мигрируют из солнечной системы внутрь. Другая основная теория предполагает, что планеты становятся ближе к своим звездам в более позднем возрасте, когда гравитация других планет вокруг звезды может управлять миграцией планет.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена планета массой в 13 Юпитеров.

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