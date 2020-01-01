На Плутоне мог существовать подземный океан

Карликовая планета могла на ранних стадиях образования иметь океан.

Хотя новое исследование показало, что Плутон в настоящее время известен своей безжизненностью, он, возможно, начинался как горячая планета, которая быстро и бурно формировалась.

Этот результат предполагает, что Плутон, возможно, имел подземный океан с самого начала своего существования, потенциально повышая его шансы на жизнь, считают исследователи.

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В предыдущей работе предполагалось, что Плутон возник из-за того, что холодные и ледяные камни слиплись в отдаленном поясе Койпера, кольце объектов за орбитой Нептуна. Хотя есть свидетельства того, что в настоящее время Плутон обладает жидким океаном под своей толстой замерзшей оболочкой, исследователи предположили, что этот подповерхностный океан образовался задолго до того, как образовался Плутон, после того, как лед растаял из-за тепла от радиоактивных элементов в ядре Плутона.

Теперь ученые утверждают, что вместо холодного образования у Плутона был горячий старт, полный взрывной силы.

"Когда мы смотрим на Плутон сегодня, мы видим очень холодный замороженный мир с температурой поверхности около - 228 градусов по Цельсию", - пишет ведущий автор исследования Карвер Биерсон, ученый-планетолог из Университета. Калифорнии, Санта-Крус. "Я нахожу удивительным, что, глядя на геологию, зафиксированную на этой поверхности, мы можем сделать вывод, что у Плутона было быстрое и сильное образование, которое согревало внутреннюю часть настолько, что образовал подземный водный океан".

Исследователи проанализировали так называемые "экстенсиональные особенности" на поверхности Плутона. Вода расширяется по мере замерзания, поэтому внутреннее пространство Плутона охлаждается, поверхность Плутона растягивается, создавая узнаваемые структуры.

Стрелками отмечены места разломов на поверхности Плутона, которые указывают на расширение его коры, что, по мнению ученых, связано с замерзанием подземного океана. NASA

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Ученые сравнили геологические наблюдения Плутона, снятые космическим кораблем NASA "Новые горизонты", который летал возле планеты-карлика в 2015 году, с различными моделями происхождения и эволюции Плутона. Если бы у Плутона был холодный старт, его замороженная оболочка переживала бы сжатие в начале мировой истории, поскольку тепло от радиоактивных элементов растопило лед, а затем расширилось позже, после того как эти радиоактивные элементы сломались и Плутон остыл. Тем не менее, они обнаружили, что самые древние участки поверхности Плутона, полученные с высоким разрешением, не показывают каких-либо явных признаков сжатия.

Если бы у Плутона было быстрое образование, тепло от сталкивающихся скал, из которых слился Плутон, исчезло бы относительно быстро, что привело бы к быстрому росту ледяного панциря, создавая признаки растяжения в начале истории Плутона. Это замораживание приостановится, так как тепло от радиоактивности стало основным фактором, и возобновится, когда радиоактивные элементы разрушатся, постепенно создавая структуры расширения.

Особенности растяжения, которые исследователи видели на ледяной поверхности Плутона - например, трещины в его раковине и загадочная система гребней и впадин - предполагают, что у Плутона было горячее происхождение.

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"Я думаю, что наиболее захватывающим следствием является то, что подземные океаны, возможно, были распространены среди крупных объектов пояса Койпера, когда они образовались", - сказал Биерсон.

Эти данные показывают, что Плутон и другие крупные планеты-карлики в поясе Койпера, такие как Эрида, Макемаке и Хаумеа, могли обладать подземными океанами с момента их образования. Исследователи считают, что это могло повлиять на потенциальную обитаемость этих далеких ледяных миров.

"На данный момент мы не знаем ингредиентов или рецептов, необходимых для появления жизни на любой планете", - сказал Биерсон. Тем не менее, "мы считаем, что жидкая вода является важным компонентом, и эта работа предполагает, что Плутон имел ее в течение длительного времени".

Напомним, ранее сообщалось, что на Плутоне может скрываться подземный океан.