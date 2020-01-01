Наша галактика может изобиловать планетами с океанами

Таких планет может быть достаточно много.

На этой визуализации изображен космический корабль Кассини, летящий сквозь перья на Энцеладе в октябре 2015 года NASA

Ученые считают, что отдаленные планеты, покрытые обширными океанами, могут быть обычным явлением в нашей галактике Млечный Путь.

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"Океанские миры" - это планеты, на поверхности, или под поверхностью которых есть значительное количество воды. Прямо здесь, в нашей собственной Солнечной системе, спутники Сатурна и Юпитера попадают под эту водную категорию. Например, Энцелад, извергающий гейзеры луна Сатурна, имеет массивный глобальный океан, состоящий из жидкой соленой воды, которая лежит чуть ниже его ледяной поверхности. Но насколько распространены эти "океанические миры" в космосе?

В новом исследовании исследователи решили посмотреть, сколько планет в Млечном Пути может вписаться в категорию "океанический мир". Они также хотели исследовать, сколько из этих миров могло бы даже выплевывать водяные перья, вытекающие из их океанов, в космос, как это делает Энцелад. И они обнаружили, что более четверти из 53 экзопланет, которые они изучали, потенциально могут быть океанами.

"Из Европы и Энцелада вырываются струи воды, поэтому мы можем сказать, что под этими ледяными панцирями имеются подземные океаны, и у них есть энергия, которая движет гейзерами, что является двумя необходимыми для жизни требованиями, как мы знаем", говорится в заявлении NASA/

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Чтобы выяснить, сколько из этих океанических миров может скрываться в Млечном Пути, ученые посмотрели на 53 экзопланеты, размеры которых аналогичны Земле, включая семь планет близлежащей системы TRAPPIST-1. Они проанализировали переменные, включая размер экзопланеты, плотность, орбиту, температуру поверхности, массу и расстояние от звезды.

В дополнение к оценке того, что около четверти этих планет могут быть океанами, команда также обнаружила, что большинство из них могут иметь подземные океаны под слоями льда. Кроме того, команда обнаружила, что многие из этих возможных миров океана могут выделять даже больше энергии, чем Энцелад и Европа.

Теперь, "предположения, которые входят в эти математические модели, являются образованными догадками", говорится в заявлении. Однако эта информация может быть важна для того, чтобы помочь исследователям лучше выбрать, какие экзопланеты они хотели бы изучать или куда они могли бы отправлять зонды в будущем.

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В будущем ученые могли бы также проверить выводы, измерив тепло, излучаемое этими мирами, или выявив любые извержения вулканов (или криовулканических, которые включают выбросы жидкости или пара вместо расплавленной породы). Их можно определить по свету (и длинам волн этого света), отфильтрованным атмосферой планеты.

Эти экзопланеты слишком далеки, чтобы в настоящее время видеть их в деталях, особенно потому, что такие детали часто затеняются светом звезд. Однако в будущих миссиях, включая космический телескоп НАСА им. Джеймса Вебба, запуск которого запланирован на 2021 год, исследователи могли бы более тщательно исследовать эти миры.

"Будущие миссии по поиску признаков жизни за пределами Солнечной системы сфокусированы на планетах, подобных нашей, которые имеют глобальную биосферу, настолько богатую, что она меняет химический состав всей атмосферы", - заявил Аки Роберге, астрофизик NASA. "Но в Солнечной системе ледяные луны с океанами, которые далеки от солнечного тепла, все же показали, что они обладают свойствами, которые, по нашему мнению, необходимы для жизни".

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемые планеты.

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