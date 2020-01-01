Миру дали шесть месяцев на предотвращение климатического кризиса

Экологи предупреждают об ухудшении климатической обстановки на планете.

У мира есть всего шесть месяцев, чтобы предотвратить восстановление выбросов парниковых газов после карантина, что сведет на нет усилия по предотвращению климатической катастрофы, предупредил один из ведущих энергетических экспертов мира.

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"Этот год - последний, если мы не увидим углеродное восстановление", - сказал Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства.

По подсчетам МЭА, в ближайшие несколько месяцев правительства планируют потратить 9 трлн долларов в глобальном масштабе на спасение своей экономики от кризиса из-за коронавируса. По словам Бирола, пакеты стимулирования, созданные в этом году, будут определять форму глобальной экономики на ближайшие три года, и в течение этого времени выбросы должны начать резко и постоянно падать, иначе целевые показатели климата будут недостижимы.

"Следующие три года определят ход следующих 30 лет и далее", - сказал Бирол Guardian. "Если мы не [примем меры], мы обязательно увидим восстановление выбросов. Если выбросы восстановятся, очень трудно понять, как они будут снижаться в будущем. Вот почему мы призываем правительства иметь пакеты устойчивого восстановления".

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Выбросы углекислого газа в апреле снизились в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом, но с тех пор вновь возросли до уровня около 5% выше уровня прошлого года.

В отчете, опубликованном в четверг, МЭА - мировой стандарт для анализа энергии - изложил первый глобальный план "зеленого восстановления", сосредоточив внимание на реформах в области производства и потребления энергии. Ветряная и солнечная энергия должны быть в центре внимания, говорится в отчете, наряду с повышением энергоэффективности зданий и производств, а также модернизацией электрических сетей.

Создание рабочих мест должно быть приоритетом для стран, в которых миллионы людей оказались безработными из-за последствий пандемии Covid-19 и последовавших за этим карантинов. Анализ МЭА показывает, что нацеливание на экологически чистые рабочие места, такие как модернизация зданий с целью повышения их энергоэффективности, установка солнечных панелей и строительство ветряных электростанций, является более эффективным, чем вложение денег в высокоуглеродную экономику.

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Призывы к зеленому восстановлению в глобальном масштабе поступили от экспертов, экономистов, работников здравоохранения, ученых-климатологов и политиков. В то время как некоторые правительства готовы принять меры - например, ЕС пообещал сделать свою европейскую зеленую сделку центральным элементом своего восстановления - потраченные до сих пор деньги имеют тенденцию поддерживать высокоуглеродную экономику.

По данным аналитической компании Bloomberg New Energy Finance, более половины триллиона долларов во всем мире - 509 миллиардов долларов - должны быть направлены на высокоуглеродистые отрасли без каких-либо условий, которые позволили бы снизить выбросы углерода.

Участники кампании по климату призвали министров прислушаться к отчету МЭА и изложить планы «зеленого» восстановления. Джейми Питерс, директор кампании "Друзья Земли", сказал: "Посткарантинный мир должен быть справедливым. Это будет справедливо только в том случае, если правительство отдает приоритет здоровью, благополучию и возможностям для всех слоев общества".

Реализация рекомендаций МЭА приведет к росту экономики, добавила Рози Роджерс, глава отдела "зеленого" восстановления в Гринпис Великобритании. "Правительство, вкладывающее деньги в устойчивые решения, на самом деле является экономической задачей. Это может помочь нам добиться восстановления, которое одновременно решает проблемы, связанные с климатом, и улучшает жизнь людей благодаря более чистому воздуху и меньшим счетам".

Напомним, ранее сообщалось, что климат планеты испортили на столетия вперед.