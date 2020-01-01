Коронавирус - не помеха: NASA обещает вовремя запустить миссию на Марс

Окно для запусков открывается 17 июля.

Представители NASA заявляют, что они уверены, что миссия Mars 2020 Perseverance будет запущена этим летом, несмотря на пандемию коронавируса.

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Миссия в настоящее время запланирована к запуску 20 июля со станции ВВС мыса Канаверал во Флориде. Первоначально запуск был намечен на 17 июля, но отложен на три дня.

Подготовка самого космического корабля, однако, идет по графику, сообщили представители проекта во время онлайн-брифинга 17 июня о миссии. Вскоре космический корабль будет заключен в обтекатель полезной нагрузки ракеты, а затем доставлен на объект вертикальной интеграции Atlas 5, который будет установлен на верхней части ракеты.

Любые проблемы, которые будут иметь место в течение следующего месяца, вероятно, еще больше задержат запуск. "С этого момента у нас график "зеленого света". Другими словами, любые серьезные возмущения могут повлиять на дату запуска », - сказал Омар Баез, директор по запуску миссии в программе запуска служб НАСА.

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Однако и он, и Мэтт Уоллес, заместитель руководителя проекта Mars 2020, заявили, что продолжительность общего периода запуска, который длится до 11 августа, должна быть более чем достаточной для решения любых проблем в последнюю минуту. «Мы думаем, что у нас есть некоторая устойчивость там, некоторая хорошая надежность там, в окне запуска», - сказал Уоллес.

Баез сказал, что, хотя окно запуска продлится до 11 августа, существует вероятность того, что окно может быть продлено до 15 августа. "С нашей стороны никаких опасений по поводу графика", - сказал он.

Если бы Mars 2020 пропустит свое окно запуска, ему придется ждать, пока следующее окно запуска на Марс откроется через 26 месяцев. Это основная причина, по которой НАСА сделало подготовку к запуску миссии одним из своих главных приоритетов во время пандемии, наряду с запуском команды Demo-2 30 мая.