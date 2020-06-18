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Ученые впервые расшифровали геном женщины-неандертальца

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Ранее были секвенсированы геномы только мужчин.
Предполагаемый внешний вид женщины-неандертальца
Предполагаемый внешний вид женщины-неандертальца
Claude Valette

До сих пор только геномы двух неандертальцев были секвенированы с высоким качеством: один из пещеры Винджия в современной Хорватии и один из пещеры Денисова в сибирских горах Алтая. Исследовательская группа во главе со Сванте Пяебо из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге, Германия, теперь секвенировала геном третьего неандертальца, чьи останки были найдены - в 106 километрах от последнего места - в Чагырской пещере.

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Исследователи извлекли ДНК из костного порошка и упорядочили ее до высокого качества. По их оценкам, женщина-неандерталец жила 60 000–80 000 лет назад. По разнице в геноме они оценивают, что она и другие сибирские неандертальцы жили в небольших группах менее 60 особей. Исследователи также показывают, что Чагырский неандерталец был более тесно связан с хорватом, чем с сибирским неандертальцем, который жил примерно за 40 000 лет до Чагырского неандертальца. Это показывает, что популяции неандертальцев с запада в какой-то момент заменили другие популяции неандертальцев в Сибири.

"Мы также обнаружили, что гены, экспрессируемые в полосатом теле мозга в подростковом возрасте, показали больше изменений, которые изменили полученную аминокислоту по сравнению с другими областями мозга", - говорит Фабрицио Мафессони, ведущий автор исследования. Результаты показывают, что стриатум - часть мозга, которая координирует различные аспекты познания, включая планирование, принятие решений, мотивацию и восприятие вознаграждения - возможно, сыграла уникальную роль для неандертальцев.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы вымерли из-за снижения рождаемости.

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Теги: неандертальцы
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