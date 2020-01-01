В Антарктиде нашли самое большое яйцо древней рептилии

Яйцо нашли в 2011 году, но идентифицировать его смогли только сейчас.

Художественная реконструкция гигантского яйца с мягкой скорлупой и мозазавра, который, вероятно, отложил его Francisco Hueichale

Странное ископаемое, обнаруженное в Антарктиде почти десять лет назад, наконец-то идентифицировано. Исследователи из Университета Остина в Техасе определили, что объект представляет собой гигантское яйцо с мягкой скорлупой, которое, скорее всего, было отложено древней морской рептилией.

С момента своего открытия в 2011 году, это странное ископаемое оставалось неизвестным экспонатом в Национальном музее естественной истории Чили. Это похоже на раздавленный футбольный мяч размером более 27,9 см в длину и 17,8 см в ширину.

Найденное яйцо Francisco Hueichale

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Но теперь команда UT Austin наконец-то осмотрела эту вещь и обнаружила, что это, скорее всего, остатки яйца с мягкой скорлупой после того, как рептилия вылупилась. Слои мембран, видимые под микроскопом, были мертвой тканью.

Но это не просто яйцо - это второе по величине яйцо любого известного животного, живого или мертвого, и самое большое яйцо с мягкой скорлупой, которое когда-либо видели. Это происходит около 66 миллионов лет назад, как раз перед тем, как динозавры вымерли.

Художественная реконструкция гигантского яйца с мягкой скорлупой и мозазавра, который, вероятно, отложил его Francisco Hueichale

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"Это животное размером с большого динозавра, но оно совершенно не похоже на яйцо динозавра", - говорит Лукас Лежандр, ведущий автор исследования. "Это больше всего похоже на яйца ящериц и змей, но только гигантского родственника этих животных".

Наиболее вероятным виновником, по мнению исследователей, является вымершая морская рептилия, называемая мозазавром. Возможно, вы помните, как гигантский водный зверь устраивает шоу в фильме "Мир юрского периода".

Исследователи пришли к такому выводу после сравнения относительных размеров тела и яйца у 259 живых рептилий. Судя по размеру этого яйца, исследователи подсчитали, что рептилия, которая его откладывала, должна была иметь длину более 7 м, не считая хвоста.

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Мозазавр отвечает всем требованиям, как из-за его размера, так и из-за его отношения к живым существам, которые откладывают яйца подобного типа. Это подтверждается обнаружением окаменелых костей младенцев и взрослых мозазавров и плезиозавров, найденных в той же антарктической горной породе, что и яйцо.

"Многие авторы выдвигают гипотезу о том, что это был своего рода детский сад с мелкой защищенной водой, где молодые могли бы спокойно расти", - говорит Лежандр.

Но есть проблема: обычное мышление говорит о том, что мозазавры - и большинство других древних, гигантских морских рептилий - живородящие. Потребуются дополнительные доказательства, чтобы выяснить, действительно ли это яйцо показывает обратное.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены жившие при динозаврах прямые предки человека.