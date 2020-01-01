Астрономы высчитали размеры Антареса: Звезда просто гигантская

Она в 700 раз больше Солнца.

Астрономы показали потрясающую, беспрецедентную детализацию гигантской атмосферы красной звезды-гиганта Антареса.

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Используя Большой миллиметровый/субмиллиметровый массив Atacama (ALMA) в Чили и Очень большой массив (VLA) Национального научного фонда в Нью-Мексико, международная команда исследователей создала самую подробную радиокарту из атмосферы Антареса. На самом деле, это самая подробная радиокарта, когда-либо созданная для любой звезды, кроме нашего Солнца.

В то время как диаметр Антареса примерно в 700 раз больше, чем у Солнца в видимом свете, эта карта показала, что, как видно из радио-света, атмосфера звезды простирается еще дальше и еще более огромна. С помощью этой подробной карты команда обнаружила, что хромосфера Антареса, газовый слой, который создает внешнюю атмосферу звезды вместе с ее короной, растягивается в 2,5 раза по радиусу звезды. Для контекста, хромосфера нашего Солнца распространяется только на 0,5% радиуса нашей звезды.

"Размер звезды может значительно варьироваться в зависимости от длины волны света, с которой она наблюдается", - говорится в заявлении Эймона О'Гормана, исследователя из Дублинского института перспективных исследований в Ирландии и ведущего автора этого исследования. "Более длинные волны VLA открыли атмосферу сверхгиганта почти в 12 раз больше радиуса звезды".

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Чтобы создать эту карту, ALMA наблюдала фотосферу Антареса, или слой, из которого вытекает большинство видимых фотонов (легких частиц) звезд на более коротких длинах волн. VLA наблюдал более длинные волны в атмосфере звезды дальше. Радиотелескопы также наблюдали и измеряли температуры газа и плазмы в атмосфере звезды. Они смогли впервые обнаружить хромосферу с помощью радиоволн и не только обнаружили, что она растягивается в 2,5 раза по радиусу звезды, но и подсчитали ее температуру.

Команда обнаружила, что хромосфера Антареса круче, чем предполагали предыдущие оптические и ультрафиолетовые наблюдения, достигнув максимума в 3500 градусов по Цельсию. Это значительно холоднее, чем хромосфера нашего Солнца, которая составляет почти 20 000 градусов по Цельсию.

"Мы обнаружили, что хромосфера« теплая, а не горячая", - сказал О'Горман в том же заявлении. "Разницу можно объяснить тем, что наши радиоизмерения являются чувствительным термометром для большей части газа и плазмы в атмосфере звезды, тогда как прошлые оптические и ультрафиолетовые наблюдения были чувствительны только к очень горячему газу и плазме".

Это исследование было опубликовано 16 июня в журнале Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли самую тяжелую нейтронную звезду.