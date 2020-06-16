Синий метеор напугал жителей Австралии

Огненный шар успели заснять на видео.

Полоса синего света, вспыхнувшая в небе в понедельник, удивила жителей Западной Австралии и озадачила астрономическое сообщество.

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По сообщению ABC News, 15 июня был замечен синий огненный шар. "Это было действительно впечатляющее наблюдение", - сказал информационному агентству Глен Нагл, менеджер по образованию и связям с общественностью на станции слежения CSIRO-NASA в Канберре. По словам Нейгла, наблюдения были зарегистрированы в отдаленном регионе Пилбара, а также в северной территории страны и в Южной Австралии.

Многие наблюдатели поймали это явление на видео. Сначала он кажется оранжевым или желтым, а за ним стелется короткий хвост. Через несколько секунд большая часть огненного шара загорается синим цветом.

A fireball flashes across the night sky in Western Australia’s remote Pilbara



pic.twitter.com/UF9JqNIRiR — James Hirsen (@thejimjams) June 16, 2020

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Ученые не совсем уверены, какой объект сгорел в атмосфере, чтобы создать такое световое шоу, сообщает ABC News. Некоторые астрономы-любители предположили, что объект может быть искусственным мусором, возможно, из-за недавнего запуска ракеты. Но это кажется маловероятным, заявила Рене Сэйерс, исследователь в Центре космической науки и техники университета Кертина.

Когда космический мусор возвращается в атмосферу, "то, что мы видим, похоже на куски и искры", - сказала Сэйерс. "Это происходит из-за того, что есть что-то, что сгорает".

A mysterious, glowing fireball streaked across the night sky above the remote Australian outback early Monday morning. https://t.co/y7iOk0F8sM pic.twitter.com/jq0y0iqK4V — Atlantide (@Atlantide4world) June 15, 2020

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Огненный шар над Пилбарой, с другой стороны, плавно скользил по небу. Это делает его более естественным космическим объектом. Синий цвет, по словам Нэгла, указывает на высокое содержание железа. Многие метеориты - космические камни, которые пережили свое огненное путешествие сквозь атмосферу Земли - богаты железом. Некоторые могут быть ядрами древних астероидов, согласно Музею естественной истории в Великобритании.

Сэйерс сказала, что огненный шар был похож на другой впечатляющий метеор, увиденный в Австралии в 2017 году. Этот огненный шар летел по небу, но вместо удара по земле или сгорания в атмосфере он улетел назад в космос. Она сказала ABC News, что огненный шар 15 июня мог стать еще одной такой встречей.

Напомним, ранее сообщалось, что падающий в Австралии метеорит удалось заснять на камеры.