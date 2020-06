Синий метеор напугал жителей Австралии

, , .

:

ABC News, 15 . " ", - , CSIRO-NASA . , , .

. , . .

A fireball flashes across the night sky in Western Australia’s remote Pilbara pic.twitter.com/UF9JqNIRiR

: !

, , , ABC News. - , , , - . , , .

, ", , ", - . " - , -, ".

A mysterious, glowing fireball streaked across the night sky above the remote Australian outback early Monday morning. https://t.co/y7iOk0F8sM pic.twitter.com/jq0y0iqK4V