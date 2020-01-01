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Кольцевое Солнечное затмение 21 июня: Где и когда смотреть

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Частичное затмение будет видно и в Украине.
Кольцевое затмение будет частично видно и в Украине
Кольцевое затмение будет частично видно и в Украине
tk.media

Кольцевое солнечное затмение - это астрономическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. При этом Луна находится в самой дальней точке от Земли, отчего не закрывает Солнце полностью, образуя кольцо. Такое явление еще называют “огненным кольцом“.

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“Кольцо огня“ пройдет по центральной Африке и Азии, начиная с 06:45 по Киеву 21 июня 2020 года. Частично затмение будет видно и в других местах - от юго-восточной Европы до северных частей Австралии.

В Украине мы сможем наблюдать частичное затмение с 8:15 по Киеву, а завершится оно в 9:30. Лучше всего теневое затмение будет видно на юге Украины.

Если погода не позволит наблюдать за затмением, посмотреть его можно при помощи трансляции, которая начнется в 8:30 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник Hinode сфотографировал "кольцо огня" в момент солнечного затмения.

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Теги: солнечное затмение, затмение
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