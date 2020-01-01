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Марсоход заснял Землю и Венеры с поверхности Красной планеты

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Снимок сделан во время марсианского заката.
Марсоход снял вечернее небо на Марсе
Марсоход снял вечернее небо на Марсе
NASA

Марсоход НАСА "Curiosity" сделал перерыв в поисках жизни на Красной планете, чтобы взглянуть на небо, где он нашел Землю и Венеру.

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Через пыльную марсианскую атмосферу марсоход заметил свою родную планету и Венеру примерно через 75 минут после локального заката 5 июня 2020 года.

"Сумеречная панорама из двух изображений показывает Землю в одном кадре и Венеру в другом", - говорится в заявлении сотрудников Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния, которая управляет миссией Curiosity. "Обе планеты кажутся просто точками света из-за сочетания расстояния и пыли в воздухе. Они обычно выглядят как очень яркие звезды".

Для захвата новых изображений Curiosity использовала тот же инструмент, который обычно использует для съемки марсианских панорам, Mast Camera или Mastcam. И обнаружение планет не было единственной целью этой сессии наблюдения за небом: члены миссионерской команды также хотели посмотреть на яркость марсианских сумерек.

Земля и Венера в комбинированном снимке
Земля и Венера в комбинированном снимке
NASA

На Марсе южное полушарие планеты (где расположен Curiosity, чуть ниже экватора в большом кратере по имени Гейл) находится в стадии поздней весны. Красная Планета занимает около 687 земных дней, чтобы один раз облететь Солнце; типичный день на Марсе примерно на 37 минут длиннее, чем на Земле.

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Во время поздней марсианской весны в воздухе довольно много пыли. "Частицы отражают солнечный свет, осветляя атмосферу и затрудняя обнаружение объектов в небе", - сказал один из исследователей Mastcam Марк Леммон, старший научный сотрудник Института космических наук в Колорадо.

"Даже умеренно яркие звезды не были видны при съемке этого изображения Венеры", - сказал Леммон в том же заявлении. "Земля также имеет яркие сумерки после некоторых извержений вулканов".

Ожидается, что следующий марсоход НАСА, Perseverance, приземлится в кратере Джезеро шириной 45 километров 18 февраля 2021 года, чтобы более детально исследовать древнюю среду обитания и собрать наиболее многообещающие образцы для будущей миссии. Окно запуска Perseverance открывается 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход заснял закат и восход на Красной планете.

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Теги: Марс, марсоход, Земля, Венера
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