Астрофизик: В нашей галактике более 30 цивилизаций

Но вряд ли мы когда-то начнем контактировать.

Есть кто-нибудь во Вселенной кроме нас? Это давний вопрос, на который исследователи пролили свет на работе, рассчитывающей, что в нашей галактике может быть более 30 разумных цивилизаций. Это огромный прогресс по сравнению с предыдущими оценками, который колебался от нуля до миллиардов.

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Новое исследование, проведенное Ноттингемским университетом и опубликованное в "Астрофизическом журнале", применило новый подход к этой проблеме. Используя предположение, что разумная жизнь формируется на других планетах аналогично тому, как это происходит на Земле, исследователи получили оценку числа разумных общающихся цивилизаций в нашей собственной галактике - Млечном Пути. Они подсчитали, что в нашей галактике может быть более 30 активных общающихся разумных цивилизаций.

Профессор астрофизики в Ноттингемском университете Кристофер Конселис, который руководил исследованием, объясняет: "В нашей галактике должно быть не менее нескольких десятков активных цивилизаций, если предположить, что для формирования разумной жизни на других планетах требуется 5 миллиардов лет, как на Земле". Конселис также объясняет, что "идея смотрит на эволюцию, но в космическом масштабе. Мы называем этот расчет Астробиологическим пределом Коперника".

Первый автор Том Уэстби объясняет: "Классический метод оценки числа разумных цивилизаций основан на предположении ценностей, связанных с жизнью, в результате чего мнения о таких вопросах весьма существенно различаются. Наше новое исследование упрощает эти предположения, используя новые данные, давая нам точную оценку числа цивилизаций в нашей галактике.

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Два астробиологических ограничения Коперника заключаются в том, что разумные формы жизни развились менее чем за 5 миллиардов лет или примерно через 5 миллиардов лет - аналогично Земле, где общающаяся цивилизация сформировалась через 4,5 миллиарда лет. В строгих критериях, в соответствии с которыми требуется содержание металла, равное содержанию в Солнце (Солнце относительно богато металлом), мы рассчитываем, что в нашей Галактике должно быть около 36 активных цивилизаций".

Исследования показывают, что число цивилизаций сильно зависит от того, как долго они активно отправляют сигналы своего существования в космос, такие как радиопередачи со спутников, телевидения и т. д. Если другие технологические цивилизации существуют столько же, сколько наша, которая в настоящее время насчитывает 100 лет, за это время в нашей Галактике будет около 36 действующих интеллектуальных технических цивилизаций.

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Тем не менее, среднее расстояние до этих цивилизаций будет 17000 световых лет, что делает обнаружение и связь очень сложными с нашей нынешней технологией. Также возможно, что мы являемся единственной цивилизацией в нашей Галактике, если времена выживания таких цивилизаций, как наша, не являются долгими.

Новое исследование показывает, что поиски внеземных разумных цивилизаций не только показывают существование форм жизни, но также дают нам подсказки о том, как долго продлится наша собственная цивилизация. Если мы обнаружим, что разумная жизнь - это обычное явление, то это показывает, что наша цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько сотен лет, или, если мы обнаружим, что в нашей галактике нет активных цивилизаций, это плохой знак для нашей собственной долгосрочной жизни. В поисках внеземной разумной жизни - даже если мы ничего не находим - мы открываем свое будущее и судьбу.

Напомним, ранее сообщалось, что инопланетян будут искать по мусору.