Как коронавирус может помочь нам подготовиться к падению астероида

Человечество может извлечь некоторые ценные уроки о планетарной защите из вещей, которые пошли правильно и неправильно в борьбе с коронавирусом.

Эксперты говорят, что в настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям для борьбы с пандемией коронавируса, что позволяет нам понять, насколько мы готовы бороться с опасным астероидом.

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"Новый коронавирус является хорошим примером ошибок, которых следует избегать при планировании предотвращения удара астероида", - сказал Томас Джонс, ученый, автор и астронавт НАСА в отставке, который совершил четыре космических полета на орбиту Земли. Он возглавляет Комитет по исследованию космических объектов Ассоциации космических исследователей.

По словам Джонса, глобальная реакция на вирус проиллюстрировала некоторое сотрудничество через Всемирную организацию здравоохранения, но, поскольку некоторые данные, предоставленные ВОЗ, были ложными или неверными, реакция этой организации была приостановлена ​​и несколько задержана.

Большинство стран выбрали свой собственный путь - само собой разумеющийся, с международным опытом и консультациями - отвечая на их собственные интересы в первую очередь. Джонс сказал, что ресурсы и производственные приоритеты распределяются индивидуально, от страны к нации, с последующими задержками.

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"Это понятно, но это не очень хорошая модель для борьбы с угрозой удара астероида. Фрагментированный, пораженный и неравномерный ответ на угрозу удара - это рецепт задержки и бездействия, исключающий варианты отклонения астероида", - сказал Джонс.

"Нам понадобится прозрачное распространение всех наблюдений за объектом и международная проверка всех прогнозов воздействия", - добавил он. "Любая необходимая кампания отклонения будет успешной только в том случае, если международно поддерживаемый консорциум разрабатывает и осуществляет усилия с постоянным общим пониманием каждого шага развития".

Джонс сказал, что без этого общего доверия страны будут защищаться в одностороннем порядке, что приведет к потере времени, потере ресурсов и увеличению риска неудач. "Открытое сотрудничество дает нам наилучшую возможность правильно оценить угрозу, организовать серию заслуживающих доверия миссий по отклонению (при необходимости) и предотвратить катастрофу".

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Линдли Джонсон, офицер НАСА по вопросам планетарной обороны и руководитель программы Координационного бюро по планетарной обороне космического агентства (PDCO), говорит о некоторых параллелях между пандемией, которую переживает Земля, и опасностью астероидов.

"Во-первых, это, конечно же, важность раннего обнаружения", - сказала Джонсон. "Чем раньше вы обнаружите угрозу, тем больше у вас шансов предпринять действия для ее предотвращения, прежде чем она сможет оказать существенное влияние".

Тогда есть тот же аспект надлежащей подготовки к событию, которое в какой-то момент в будущем неизбежно. Джонсон сказала, что произойдет разрушительное воздействие астероидов, точно так же, как возникнет еще одна опасная болезнь. "Вопрос только в том, когда. Это делает разумными действия, которые необходимо подготовить, - запас медикаментов и оборудования на случай пандемии; адекватное испытание нескольких мер на отклонение в случае астероидов".

Джонсон добавила, что финансирование, необходимое для защиты планеты, возможно, около 200 миллионов долларов в год, "вероятно, значительно меньше, чем разумно для подготовки к пандемии".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы подсчитали частоту падения смертоносных астероидов на Землю.