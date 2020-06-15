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Почти половина нашей планеты не затронута деятельностью человека

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Хорошо это или плохо?
Районы с низким воздействием человека (зеленые), с фиолетовым цветом - области с более высоким воздействием.
Районы с низким воздействием человека (зеленые), с фиолетовым цветом - области с более высоким воздействием.
Global Change Biology

Просто невозможно отрицать тот факт, что люди радикально изменили, развили и разграбили большую часть природного мира для собственных целей. Но какая часть поверхности планеты остается свободной от нашего часто вредного влияния?

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Если бы мы наносили на карту Землю, ища только признаки следа человечества на ландшафтах, какую часть земной поверхности мы бы обнаружили, которая еще не была застроена в города, добыта для ресурсов или разобрана для выращивания сельскохозяйственных культур, вместо того, чтобы оставаться в неизменном состоянии?

В новом исследовании ученые сравнили цифры из четырех различных наборов пространственных данных, чтобы ответить на этот вопрос. В то время как каждый из наборов данных использует различные виды методологий и систем классификации, в среднем, исследователи говорят, что примерно половина (от 48 до 56 процентов) земли в мире демонстрирует “низкое“ влияние людей.

“Хотя землепользование людей все больше угрожает оставшимся естественным местам обитания Земли, особенно в более теплых и более гостеприимных районах, почти половина Земли все еще остается в районах без интенсивного масштабного использования“, - говорит ученый-эколог Эрле Эллис из Университета Мэриленда и округа Балтимор. ,

В то время как цифры могут вдохновить многих - подчеркивая огромные масштабы значительно нетронутых земель, которые все еще могут быть защищены с помощью мер по сохранению - исследование также служит для иллюстрации того, сколько Земли уже занято и используется человечеством.

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Исследователи утверждают, что только около четверти (от 20 до 34 процентов) свободной ото льда поверхности планеты демонстрируют “очень низкие“ признаки человеческого влияния и тех частей планеты, которые мы оставили до сих пор в покое. составляют некоторые из наименее пригодных для жизни мест на Земле.

“Большая часть частей планеты с очень низким и низким влиянием состоит из холодных (например, бореальных лесов, горных лугов и тундр) или засушливых (например, пустынь) ландшафтов“, - пишут авторы в своей статье.

Тем не менее, исследователи говорят, что результаты, представленные здесь, дают нам сильный, четкий маркер, который мы можем использовать, чтобы помочь структурировать существующие и будущие усилия по сохранению, предотвращая вторжения в существующие районы с низким уровнем воздействия, одновременно восстанавливая области для сохранения на земле, которая уже была эксплуатируется слишком много.

Исследование было проведено, чтобы помочь информировать в этом году Конвенцию о биологическом разнообразии в Китае - совещание, которое было отложено из-за пандемии COVID-19.

Напомним, ранее ученые заявили, что человечество достигло предела развития.

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Теги: Земля, ресурсы, человечество
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Почему бы Израилю не переселиться на территорию зелёного цвета? Они ведь умные, доведут цвет до фиолетового.
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