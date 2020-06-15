Революционная технология сделала возможной хранение данных на ДНК

Технология позволит записывать и считывать данные с ДНК при комнатной температуре.

Как и во многих технологиях, природа давно превзошла нас в плане хранения данных - всего один грамм ДНК может хранить 215 миллионов ГБ данных. Но искусственные системы хранения данных ДНК могут вскоре стать более практичными благодаря новой технологии DORIS, которая может читать и записывать файлы при комнатной температуре, не повреждая ДНК.

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Каждая клетка вашего тела содержит ошеломляющее количество информации, закодированной в виде ДНК. Использование этой системы хранения данных является невероятно захватывающей перспективой. Ученые утверждают, что предельная плотность позволит нам хранить весь доступный Интернет - около 700 миллиардов ГБ - в обувной коробке.

Наряду с этой плотностью приходит долголетие. Наши лучшие твердотельные накопители и диски Blu-Ray имеют срок службы не более нескольких десятилетий, и даже тогда, только если они находятся в оптимальных условиях. ДНК, с другой стороны, потенциально может хранить данные миллионы лет.

К сожалению, в настоящее время это не практично в больших масштабах из-за некоторых трудоемких процессов чтения и записи данных. Но в новом исследовании исследователи из Университета штата Северная Каролина (NCSU) сделали прорыв в преодолении некоторых из этих барьеров.

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"Большинство существующих систем хранения данных ДНК полагаются на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для доступа к хранимым файлам, что очень эффективно при копировании информации, но представляет некоторые существенные проблемы", - говорит Альберт Кеунг, соавтор исследования. "Мы разработали систему под названием« Динамические операции и многоразовое хранилище информации », или DORIS, которая не использует PCR. Это помогло нам устранить некоторые из ключевых препятствий на пути практического внедрения технологий хранения данных ДНК".

В системах, построенных на ПЦР, информация закодирована в цепях ДНК, которые свободно плавают в "генетическом супе". Связывающие праймеры последовательности прикрепляются к концам этих цепей и действуют как имена файлов. Когда требуется конкретный файл, ПЦР используется для поиска в супе правильной последовательности, связывающей праймер, и информация в прикрепленной цепи ДНК извлекается и копируется.

Проблема заключается в том, что для достижения этой последовательности связывания праймера суп необходимо нагреть, а затем охладить, чтобы разорвать двухцепочечную ДНК на части. Это постепенно разрушает исходные файлы, и это означает, что технологии нагрева и охлаждения должны быть интегрированы. Все это затрагивает практичность систем хранения данных ДНК.

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Но исследователи в новом исследовании говорят, что их система обходит эти проблемы. Звучит просто - последовательности связывания праймеров DORIS состоят из одноцепочечного хвоста ДНК, который свисает с конца. Это позволяет системе находить и извлекать файлы без необходимости вскрывать зашифрованные нити ДНК.

"Другими словами, DORIS может работать при комнатной температуре, что делает гораздо более целесообразным разработку технологий управления данными ДНК, которые являются жизнеспособными в реальных сценариях", - говорит Джеймс Так, соавтор исследования.

Команда также говорит, что это может повысить плотность информации в DORIS, и она не потребляет оригинальный файл при чтении. Эти нависающие последовательности также могут быть изменены по требованию, чтобы пользователи могли переименовывать или удалять файлы и даже блокировать их, чтобы другие пользователи не могли их найти.

В настоящее время DORIS является эффективным доказательством концепции, но исследователи планируют продолжить работу над ней, чтобы сделать систему более эффективной.

Напомним, ранее сообщалось, что создан новый носитель информации на кристаллах соли.