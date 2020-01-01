Израильские ученые научили растения вырабатывать энергию
Израильские ученые говорят, что они вырабатывали водород из растений в процессе, который, как они надеются, может в конечном итоге привести к использованию растительности для производства электроэнергии.
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Открытие было сделано с использованием микроскопических водорослей в исследованиях, проведенных в лаборатории Тель-Авивского университета.
"Чтобы подключить устройство к электричеству, вам просто нужно подключиться к точке электропитания. В случае растений, мы не знали, где подключиться", - сказал Ифтах Якоби, возглавляющий университетскую лабораторию возобновляемой энергии.
Исследователи посадили фермент в образцы водорослей и обнаружили, что он производит водород, источник энергии, уже используемый для заправки транспортных средств.
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"Мы не знали, сработает ли это, но мы верили, что это имеет потенциал", - сказал Якоби во время лабораторного визита.
Результаты исследования, совместного проекта с Кевином Реддингом из Университета Аризоны, были опубликованы в журнале Energy & Environmental Science.
"С того момента, как мы узнали, как использовать растения для производства источника энергии, варианты были открыты", - сказал Якоби.
По его словам, исследование показывает, что растения имеют потенциал для производства электроэнергии, и предупреждает, что миру понадобится до 20 лет, чтобы извлечь пользу из полученных результатов.
"Есть много вещей, которые мы можем рассмотреть благодаря результатам нашего исследования. Будущее покажет нам, что из этого выйдет", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые совершили прорыв в производстве водорода из энергии Солнца.
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