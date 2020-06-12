Коронавирус поражает нервную систему и мозг - исследование

Медики обнаружили неожиданное влияние COVID-19 на нервную систему человека.

Новый обзор неврологических симптомов пациентов с COVID-19 в современной научной литературе показывает, что заболевание представляет собой глобальную угрозу для всей нервной системы, сообщается в исследовании Northwestern Medicine, опубликованном на этой неделе в Annals of Neurology.

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Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли.

"Для широкой общественности и врачей важно знать об этом, потому что инфекция SARS-COV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием", - сказал ведущий автор обзора, доктор Игорь Коральник, руководитель Северо-западной медицины по нейро-инфекционным заболеваниям и глобальной неврологии, профессор неврологии в Северо-Западном университете, медицинская школа им. Файнберга.

В обзоре описаны различные неврологические состояния, которые могут возникнуть у пациентов с COVID-19, и способы их диагностики, а также возможные патогенные механизмы.

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"Это понимание является ключом к правильному клиническому ведению и лечению", - сказал Коральник.

Заболевание может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы. По его словам, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание может поражать несколько органов (легких, почек, сердца), мозг также может страдать от недостатка кислорода или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическим или геморрагическим инсультам.

Кроме того, вирус может вызывать прямую инфекцию мозга и мозговых оболочек. Наконец, реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, которое может повредить мозг и нервы.

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Коральник и его коллеги сформировали исследовательскую группу Neuro-COVID и начали ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в Northwestern Medicine, чтобы определить частоту и тип неврологических осложнений, а также реакцию на лечение.

Поскольку знания об отдаленных последствиях неврологических проявлений COVID-19 ограничены, Коральник также будет проследить за некоторыми из этих пациентов в своей новой амбулаторной клинике Neuro-COVID, чтобы определить, являются ли неврологические проблемы временными или постоянными. Эти исследования обеспечат основу для диагностики, лечения и лечения многих неврологических проявлений COVID-19, сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.