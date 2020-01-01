Древние крокодилы ходили на двух лапах

Выглядят они довольно странно.

Древний гигантский крокодил когда-то ходил только на двух ногах, его хвост гордо держался в воздухе, а его ноги мало чем отличаясь от наших.

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Эту сцену трудно себе представить, тем более что крокодилы имеют ложную репутацию относительно неизменного в течение миллионов лет эволюции. Фактически, настолько укоренившаяся в нашей концепции эволюция четвероногого крокодила, эксперты почти полностью упустили из виду этого древнего двуногого родственника, исследуя окаменелые отпечатки на формации Чинджу в современной Южной Корее.

Сначала палеонтологи думали, что ряд окаменелых следов - включая почти сотню необычайно сохранившихся отпечатков - принадлежал древнему летающему птерозавру, который мог быстро сломать крылья на грязи. Однако при ближайшем рассмотрении ископаемых углублений стали выглядеть странно знакомыми.

"Динозавры и их потомки птиц ходят на цыпочках", - объясняет Кюнг Су Ким из Национального университета образования Чинджу в Южной Корее. "Крокодилы ходят на стопах, оставляя четкие следы от пятки, как у людей".

Тем не менее, как бы они ни выглядели, они не могли найти одну вещь: "отпечатки рук". Хотя животные иногда могут ходить по следам своих передних конечностей задними конечностями - концепция, называемая перепечаткой, - команда не нашла доказательств этого.

Следы крокодилов Chinju National University of Education)

"Это не из-за плохой сохранности", - утверждает палеонтолог Энтони Ромилио из Университета Квинсленда, - "потому что эти окаменелости впечатляют, у них даже есть тонкие детали подушек пальцев и чешуи на подошвах".

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Тщательно проанализировав эти следы, стало ясно, что хотя существа двигались на двух ногах так же, как когда-то делали многие динозавры, следы на самом деле не принадлежали динозаврам. Но современные движения крокодилов тоже не совпадали.

"Типичные крокодилы ходят в приседе и создают широкие дорожки", - объясняет Ким. "Как ни странно, наши дорожки очень узкие - больше похоже на крокодила, балансирующего на узкой веревке".

Это необычная походка, особенно для такого большого существа. Размер следов, примерно от 18 до 24 сантиметров, указывает на то, что эта древняя рептилия была длиной до трех метров, с ногами примерно такого же размера, как у взрослого человека.

Как бы дико это ни казалось на первый взгляд, на самом деле может быть прецедент такого удивительного подвига баланса среди других древних крокодиломорфов - группы, в которую входят современные крокодилы и их вымершие родственники.

В Корее во время Юрского периода у древнего крокодила Батрахопа (Batrachopus), как известно, были узкие следы, указывающие на полуземную походку.

Конечно, новые следы более чем в два раза больше, чем любые ранее зарегистрированные отпечатки Batrachopus, но авторы утверждают, что они очень похожи на этого древнего родственника крокодила.

Теперь команда присвоила следы потенциально новому виду, Batrachopus grandis; если они правы, ни один другой вид Batrachopus - вид, идентифицированный по следам окаменелостей - не был описан в таких деталях. Эти следы - самый большой образец батрахопуса, известный в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена древняя змея с задними лапами.