В Австралии построят крупнейший радиотелескоп

Это будет самый большой телескоп в мире.

После семи лет разработки и создания прототипа Университетский центр Кертина Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) завершил подготовку к строительству квадратной километровой решетки (SKA) в Западной Австралии, которая начнет строиться в следующем году.

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130 000 отдельных радиоантенн вместе с соответствующей электроникой будут построены и распределены по тысячам квадратных километров в радиоастрономической обсерватории CSIRO (MRO), примерно в 800 км к северу от Перта.

SKA, построенный в Южной Африке и Западной Австралии, станет одним из крупнейших в мире научных центров, исследующим всю историю и эволюцию Вселенной и раскрывающим достижения в фундаментальной физике.

Подготовительная работа за последние два года ускорилась благодаря международному партнерству стран SKA (Австралия, Китай, Италия, Мальта, Нидерланды и Великобритания), организованному университетом ICRAR'S Curtin и Итальянским институтом астрофизики (Национальный институт астрофизики).

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Глава университета ICRAR-Curtin, заслуженный профессор Джона Кертина Стивен Тингей, сказал: "Сейчас мы прошли последний важный технический этап, прежде чем международное сообщество приступит к строительству SKA с бюджетом в 1,87 млрд евро за первые десять лет".

Наряду с инженерными разработками научные разработки продолжаются быстрыми темпами. За последнее десятилетие были сделаны большие открытия в области астрофизики под руководством астрономов Западной Австралии, использующих телескопы-предшественники SKA ASKAP и Murchison Widefield Array (MWA).

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии построили самый быстрый телескоп.