Китай запретил использования панголинов для лечения

Именно панголины могли быть переходным видом при передаче коронавируса человеку.

Правительство Китая исключило чешуйки панголина из списка одобренных ингредиентов, используемых в традиционной китайской медицине в 2020 году, и этот шаг, по мнению участников кампании, назван "критическим шагом" к спасению жертв торговли млекопитающими.

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Панголины - это насекомоядные, покрытые чешуей, размером с домашнюю кошку, которые высоко ценятся в Азии за мясо и чешую. Только в прошлом году власти изъяли более 130 тонн продуктов, связанных с панголином, по оценкам, эта цифра составляет до 400 000 животных, согласно данным природоохранной группы WildAid.

Существует восемь видов панголинов, найденных в Азии и Африке. На сегодняшний день три вида занесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы - китайский панголин, филиппинский панголин и зондский ящер, который встречается в Юго-Восточной Азии. Остальные пять видов, включая индийского панголина, перечислены как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения.

Чешуя панголинов используется в китайской медицине EPA/UPG

Хотя чешуи панголина сделаны из кератина - того же материала, который содержится в ногтях человека и роге носорога, - традиционная китайская медицина способствует убеждению, что они улучшают кровообращение и уменьшают воспаление.

По сообщениям китайских государственных СМИ, опубликованных во вторник, последняя редакция Китайской Фармакопеи - официального правительственного сборника лекарств, охватывающего традиционные китайские и западные лекарства, - больше не включает панголинов в список утвержденных ингредиентов из-за "истощения диких ресурсов".

Напомним, ранее сообщалось, что именно панголин был промежуточным переносчиком коронавируса.