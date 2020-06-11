Китай запретил использование панголинов для лечения
Правительство Китая исключило чешуйки панголина из списка одобренных ингредиентов, используемых в традиционной китайской медицине в 2020 году, и этот шаг, по мнению участников кампании, назван “критическим шагом“ к спасению жертв торговли млекопитающими.
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Панголины - это насекомоядные, покрытые чешуей, размером с домашнюю кошку, которые высоко ценятся в Азии за мясо и чешую. Только в прошлом году власти изъяли более 130 тонн продуктов, связанных с панголином, по оценкам, эта цифра составляет до 400 000 животных, согласно данным природоохранной группы WildAid.
Существует восемь видов панголинов, найденных в Азии и Африке. На сегодняшний день три вида занесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы - китайский панголин, филиппинский панголин и зондский ящер, который встречается в Юго-Восточной Азии. Остальные пять видов, включая индийского панголина, перечислены как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения.
Хотя чешуи панголина сделаны из кератина - того же материала, который содержится в ногтях человека и роге носорога, - традиционная китайская медицина способствует убеждению, что они улучшают кровообращение и уменьшают воспаление.
По сообщениям китайских государственных СМИ, опубликованных во вторник, последняя редакция Китайской Фармакопеи - официального правительственного сборника лекарств, охватывающего традиционные китайские и западные лекарства, - больше не включает панголинов в список утвержденных ингредиентов из-за “истощения диких ресурсов“.
Напомним, ранее сообщалось, что именно панголин был промежуточным переносчиком коронавируса.
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