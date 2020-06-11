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Китай запретил использование панголинов для лечения

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Именно панголины могли быть переходным видом при передаче коронавируса человеку.
Панголинов запрещено использовать в медицине
Панголинов запрещено использовать в медицине
EPA/UPG

Правительство Китая исключило чешуйки панголина из списка одобренных ингредиентов, используемых в традиционной китайской медицине в 2020 году, и этот шаг, по мнению участников кампании, назван “критическим шагом“ к спасению жертв торговли млекопитающими.

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Панголины - это насекомоядные, покрытые чешуей, размером с домашнюю кошку, которые высоко ценятся в Азии за мясо и чешую. Только в прошлом году власти изъяли более 130 тонн продуктов, связанных с панголином, по оценкам, эта цифра составляет до 400 000 животных, согласно данным природоохранной группы WildAid.

Существует восемь видов панголинов, найденных в Азии и Африке. На сегодняшний день три вида занесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы - китайский панголин, филиппинский панголин и зондский ящер, который встречается в Юго-Восточной Азии. Остальные пять видов, включая индийского панголина, перечислены как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения.

 

Чешуя панголинов используется в китайской медицине
Чешуя панголинов используется в китайской медицине
EPA/UPG

 

Хотя чешуи панголина сделаны из кератина - того же материала, который содержится в ногтях человека и роге носорога, - традиционная китайская медицина способствует убеждению, что они улучшают кровообращение и уменьшают воспаление.

По сообщениям китайских государственных СМИ, опубликованных во вторник, последняя редакция Китайской Фармакопеи - официального правительственного сборника лекарств, охватывающего традиционные китайские и западные лекарства, - больше не включает панголинов в список утвержденных ингредиентов из-за “истощения диких ресурсов“.

Напомним, ранее сообщалось, что именно панголин был промежуточным переносчиком коронавируса

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Теги: панголин, Китай
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Комментариев (2)
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Галанта    11.06.2020, 12:38
Оценка:  0
Галанта
Одни страны людей в космос запускают, а другие застряли в Средневековье, убивая животных ради народной, мать ее, медицины.
Magne    11.06.2020, 13:11
Оценка:  0
Magne
и эта же страна запускает в космос людей и луноходы.
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